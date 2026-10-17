Названо первое действие, которое нужно предпринять при инсульте
Врач-реаниматолог, главный врач медцентра «АСС Медикал» Сергей Астафуров назвал первое действие, которое нужно предпринять при инсульте. Об этом пишет «Газета.Ru».
По его словам, если вы заметили у человека признаки инсульта, действовать нужно быстро. Среди симптомов, указывающих на возможное нарушение мозгового кровообращения, можно выделить асимметрию лица, резкую слабость или онемение в руке или ноге, особенно если это наблюдается с одной стороны тела. Ещё один важный признак — внезапное нарушение речи.
При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Врачи настоятельно рекомендуют запомнить или записать точное время, когда человеку стало плохо, или когда его в последний раз видели в нормальном состоянии. Эта информация имеет огромное значение, так как от времени начала симптомов может зависеть эффективность лечения, отметил Астафуров.
До приезда медицинских специалистов важно обеспечить человеку покой и внимательно следить за его состоянием. Если он теряет сознание, но продолжает дышать, пациента следует аккуратно повернуть на бок, чтобы избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути в случае рвоты, заключил реаниматолог.
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