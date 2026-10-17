Названо первое действие, которое нужно предпринять при инсульте

17 октября 2026, 11:33

Врач Астафуров: при инсульте важно записать точное время появления симптомов

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач-реаниматолог, главный врач медцентра «АСС Медикал» Сергей Астафуров назвал первое действие, которое нужно предпринять при инсульте. Об этом пишет «Газета.Ru».