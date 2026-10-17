Врач назвал возраст, после которого повышается риск развития рака
Процесс превращения нормальных клеток организма в злокачественные начинается в организме после 50 лет. Об этом рассказал РИА Новости главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.
По его словам, канцерогенез, процесс возникновения онкологии, начинает проявляться в организме после 50 лет и считается естественным этапом старения. Хатьков отметил, что только 6,4% случаев рака молочной железы диагностируются у женщин до 40 лет.
Он подчеркнул, что до 10% онкологии груди связано с наследственными мутациями, из которых около трети обусловлены мутациями в генах BRCA1 и BRCA2. Повреждения в гене BRCA1 увеличивают риск развития рака груди до 45-60% у женщин моложе 40 лет, в то время как у носителей мутаций в BRCA2 этот риск составляет 25-40%.
Хатьков рекомендовал обратиться к генетическому тестированию, а также проконсультироваться с онкологом и врачом-генетиком, если в вашей семье по одной из линий (материнской или отцовской) были случаи рака груди или яичников, или если в семейном анамнезе присутствуют наследственные опухолевые синдромы, такие как синдром Ли-Фраумени и синдром Коудена.
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