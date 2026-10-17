Врач назвал возраст, после которого повышается риск развития рака

17 октября 2026, 10:01

Онколог Хатьков: риск развития рака повышается после 50 лет

Фото: iStock/andrei_r

Процесс превращения нормальных клеток организма в злокачественные начинается в организме после 50 лет. Об этом рассказал РИА Новости главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.