Раскрыто влияние лишнего веса на продолжительность жизни
Ожирение сокращает продолжительность жизни не само по себе, а через связанные с ним заболевания. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, при индексе массы тела (ИМТ) от 30 до 35 человек может потерять в среднем от двух до четырех лет жизни, при ИМТ от 40 до 45 — от восьми до десяти лет, а при экстремальном ожирении этот показатель может достигать 14 лет, хотя точную цифру назвать сложно. Риск, согласно мнению эндокринолога, зависит от степени ожирения, возраста, продолжительности болезни, распределения жировой ткани, курения, уровня физической активности, а также наличия диабета, гипертонии и прочих нарушений.
Избыток жировой ткани увеличивает вероятность развития диабета второго типа, гипертонии, инфаркта, инсульта, жирового гепатоза, апноэ, заболеваний почек и некоторых видов рака. Сочетание ожирения с курением и высоким артериальным давлением ухудшает прогноз сильнее, чем любой из этих факторов в отдельности, предупредила Михалева.
Однако ожирение не обязательно приводит к потере определенного количества лет. Риск можно снизить: уменьшение массы тела, физическая активность, лечение гипертонии, диабета и апноэ уменьшают вероятность осложнений. Главной целью лечения является не только достижение определенной цифры на весах, но и сохранение как можно большего количества активных и здоровых лет, заключила диетолог.
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