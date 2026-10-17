Раскрыто влияние лишнего веса на продолжительность жизни

17 октября 2026, 08:59

Врач Михалева: Ожирение сокращает продолжительность жизни через связанные заболевания

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Ожирение сокращает продолжительность жизни не само по себе, а через связанные с ним заболевания. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, передает «Лента.ру».