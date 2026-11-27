27 ноября 2026, 11:00

Патолог Мейра: Кофе может исказить результаты анализа крови на глюкозу

Фото: iStock/Farknot_Architect

Выпитый перед анализами крови кофе может негативно сказаться на результатах. Об этом сообщила клинический патолог Клаудия Мейра, передает издание Terra.