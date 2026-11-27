Названо время для последней чашки кофе перед анализами
Выпитый перед анализами крови кофе может негативно сказаться на результатах. Об этом сообщила клинический патолог Клаудия Мейра, передает издание Terra.
Специалист утверждает, что кофе, даже без добавления сахара, способен повлиять на результаты анализов крови на глюкозу, адреналин, норадреналин, дофамин и ренин. По этой причине она рекомендует воздерживаться от употребления напитка за 8-12 часов до сдачи биоматериала.
Также врач советует не пить кофе перед визитом к врачу, если предполагается измерение артериального давления. Это связано с тем, что напиток может исказить результаты измерения.
Кроме того, Мейра предупреждает, что и алкоголь способен повлиять на уровень триглицеридов и глюкозы в крови, а также на показатели работы печени. Поэтому она рекомендует не употреблять спиртное за 24 часа, а лучше за 72 часа до сдачи анализов крови.
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