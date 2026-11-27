Врач назвал признаки нарушений в работе щитовидной железы
Постоянная сонливость, усталость и перемены настроения иногда указывают на нарушения в работе щитовидной железы. На это обратил внимание хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук Виктор Макарьин.
В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснил, что характер симптомов зависит от уровня гормонов. При сниженной функции щитовидной железы, или гипотиреозе, человек может чаще мерзнуть, испытывать проблемы с концентрацией и замечать сухость кожи. Среди возможных признаков специалист назвал запоры, снижение работоспособности и прибавку в весе.
Избыток гормонов, напротив, способен сопровождаться потерей веса без явной причины. При гипертиреозе пациента могут беспокоить учащенное сердцебиение, дрожь в руках, потливость, раздражительность и бессонница.
Макарьин посоветовал обратиться к врачу при появлении припухлости или уплотнений на передней поверхности шеи. Поводом для консультации служат ощущение давления, затрудненное глотание и осиплость без очевидных причин.
Специалист подчеркнул, что перечисленные симптомы сами по себе не подтверждают заболевание щитовидной железы. Так, усталость иногда возникает из-за стресса, нехватки сна или анемии. Учащенный пульс может сопровождать тревожные расстройства и нарушения сердечного ритма, а еще стать следствием приема некоторых лекарств.
По словам врача, лишний вес чаще связан с питанием, недостатком физической активности и другими причинами. Гипотиреоз способен приводить к умеренной прибавке массы тела, причем значительную роль в этом играет задержка жидкости.
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