27 ноября 2026, 07:53

Врач Макарьин: усталость и лишний вес могут указывать на проблемы с щитовидкой

Фото: iStock/sasirin pamai

Постоянная сонливость, усталость и перемены настроения иногда указывают на нарушения в работе щитовидной железы. На это обратил внимание хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук Виктор Макарьин.