Названо заболевание, которое вскоре станет лидером по показателю смертности
Рак в ближайшие годы обгонит сердечно-сосудистые заболевания по показателю смертности. Об этом рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.
Врач обратила внимание на то, что страны с наиболее эффективными результатами в борьбе с раком имеют более структурированные системы лечения, организованные программы и большее количество специализированных медицинских центров и оборудования, что значительно снижает уровень смертности.
Калеффи отметила, что обеспечение равного доступа к диагностике и лечению онкологических заболеваний станет одной из ключевых задач в ближайшие десятилетия. Поэтому разработка и внедрение стратегий профилактики рака приобретают особую важность, так как они могут существенно повлиять на прогнозы.
