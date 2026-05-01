Врач назвала три болезни, при которых кофе превращается во врага
Кофе давно перестал быть просто напитком и стал ежедневным ритуалом. Однако при некоторых болезнях врачи советуют пить его с осторожностью или вовсе отказаться от него. Кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала заболевания, при которых кофе опасен.
В беседе с URA.RU Русакова рассказала, что при аритмии кофе пить нежелательно.
«Кофе при аритмии сердца не рекомендуется, так как это может усугубить симптомы и спровоцировать обострение заболевания в связи с тем, что кофеин стимулирует сердечную деятельность. Кроме того, он влияет на частоту сердечных сокращений у предрасположенных к этому людей и потенциально может спровоцировать нарушение ритма сердца», — пояснила специалист.По словам врача, при желчнокаменной болезни кофеин стимулирует сокращение желчного пузыря. При обострении заболевания нужно полностью исключить кофеиносодержащие напитки.
Русакова добавила, что при рефлюксе кофеин расслабляет клапан между пищеводом и желудком. Это вызывает изжогу и отрыжку. Она подчеркнула, что перед употреблением кофе лучше проконсультироваться с врачом.