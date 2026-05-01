Врач назвала три болезни, при которых кофе превращается во врага

Фото: Istock/iWichy

Кофе давно перестал быть просто напитком и стал ежедневным ритуалом. Однако при некоторых болезнях врачи советуют пить его с осторожностью или вовсе отказаться от него. Кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала заболевания, при которых кофе опасен.



В беседе с URA.RU Русакова рассказала, что при аритмии кофе пить нежелательно.

«Кофе при аритмии сердца не рекомендуется, так как это может усугубить симптомы и спровоцировать обострение заболевания в связи с тем, что кофеин стимулирует сердечную деятельность. Кроме того, он влияет на частоту сердечных сокращений у предрасположенных к этому людей и потенциально может спровоцировать нарушение ритма сердца», — пояснила специалист.
По словам врача, при желчнокаменной болезни кофеин стимулирует сокращение желчного пузыря. При обострении заболевания нужно полностью исключить кофеиносодержащие напитки.

Русакова добавила, что при рефлюксе кофеин расслабляет клапан между пищеводом и желудком. Это вызывает изжогу и отрыжку. Она подчеркнула, что перед употреблением кофе лучше проконсультироваться с врачом.
Ольга Щелокова

