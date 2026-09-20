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«Не последнюю роль играет»: Главный онколог Минздрава России ответил, связан ли рост раковых болезней с COVID-19

Онколог Каприн: рост раковых заболеваний не связан с коронавирусом
Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Рост числа выявляемых в России случаев онкологических заболеваний не связан с перенесенным коронавирусом. Об этом в интервью заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, пишет ТАСС.



По его словам, в стране наблюдается устойчивая тенденция к росту численности пациентов с диагностированными онкозаболеваниями. Если в 2021 году показатель составлял менее 400 человек на 100 тыс. населения, то в 2024 году — почти 480, а в 2025 году — более 490 человек. Как пояснил Каприн, этот тренд обусловлен не ростом заболеваемости как таковой, а совершенствованием методов диагностики, повышением качества медобслуживания и диспансеризации, а также старением населения.

«В большинстве своем это связано с улучшением выявляемости. Но не последнюю роль играет и демографический фактор», — отметил эксперт.
Он напомнил, что риск развития злокачественных новообразований значительно выше среди пациентов старших возрастных групп. Поэтому по мере увеличения продолжительности жизни россиян нагрузка на онкологическую службу будет планомерно расти.

Говоря о периоде после пандемии COVID-19, Каприн объяснил рост числа пациентов временными ограничениями в системе здравоохранения. Из-за высокой нагрузки и санитарно-эпидемиологических мер ограничились плановая диспансеризация и скрининговые программы, поэтому показатель выявляемости за 2020 год снизился статистически, а не фактически.

«Мы просто объективно выявили меньше случаев ввиду некоторых ограничений», — подчеркнул главный онколог Минздрава.
После восстановления диспансеризации и скрининга показатели стали возвращаться к прежнему уровню уже в первые годы после пандемии. При этом Каприн особо отметил, что перенесенный коронавирус не является фактором риска, повышающим вероятность развития рака.
Никита Кротов

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