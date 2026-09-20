«Не последнюю роль играет»: Главный онколог Минздрава России ответил, связан ли рост раковых болезней с COVID-19

20 сентября 2026, 15:29

Онколог Каприн: рост раковых заболеваний не связан с коронавирусом

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Рост числа выявляемых в России случаев онкологических заболеваний не связан с перенесенным коронавирусом. Об этом в интервью заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, пишет ТАСС.





По его словам, в стране наблюдается устойчивая тенденция к росту численности пациентов с диагностированными онкозаболеваниями. Если в 2021 году показатель составлял менее 400 человек на 100 тыс. населения, то в 2024 году — почти 480, а в 2025 году — более 490 человек. Как пояснил Каприн, этот тренд обусловлен не ростом заболеваемости как таковой, а совершенствованием методов диагностики, повышением качества медобслуживания и диспансеризации, а также старением населения.





«В большинстве своем это связано с улучшением выявляемости. Но не последнюю роль играет и демографический фактор», — отметил эксперт.

«Мы просто объективно выявили меньше случаев ввиду некоторых ограничений», — подчеркнул главный онколог Минздрава.