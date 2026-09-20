«Не последнюю роль играет»: Главный онколог Минздрава России ответил, связан ли рост раковых болезней с COVID-19
Онколог Каприн: рост раковых заболеваний не связан с коронавирусом
Рост числа выявляемых в России случаев онкологических заболеваний не связан с перенесенным коронавирусом. Об этом в интервью заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, пишет ТАСС.
По его словам, в стране наблюдается устойчивая тенденция к росту численности пациентов с диагностированными онкозаболеваниями. Если в 2021 году показатель составлял менее 400 человек на 100 тыс. населения, то в 2024 году — почти 480, а в 2025 году — более 490 человек. Как пояснил Каприн, этот тренд обусловлен не ростом заболеваемости как таковой, а совершенствованием методов диагностики, повышением качества медобслуживания и диспансеризации, а также старением населения.
«В большинстве своем это связано с улучшением выявляемости. Но не последнюю роль играет и демографический фактор», — отметил эксперт.Он напомнил, что риск развития злокачественных новообразований значительно выше среди пациентов старших возрастных групп. Поэтому по мере увеличения продолжительности жизни россиян нагрузка на онкологическую службу будет планомерно расти.
Говоря о периоде после пандемии COVID-19, Каприн объяснил рост числа пациентов временными ограничениями в системе здравоохранения. Из-за высокой нагрузки и санитарно-эпидемиологических мер ограничились плановая диспансеризация и скрининговые программы, поэтому показатель выявляемости за 2020 год снизился статистически, а не фактически.
«Мы просто объективно выявили меньше случаев ввиду некоторых ограничений», — подчеркнул главный онколог Минздрава.После восстановления диспансеризации и скрининга показатели стали возвращаться к прежнему уровню уже в первые годы после пандемии. При этом Каприн особо отметил, что перенесенный коронавирус не является фактором риска, повышающим вероятность развития рака.