Онколог развеял один миф о сахаре
Врач-онколог Игорь Вихлянов опроверг распространенное заблуждение о том, что сахар способствует развитию раковых опухолей. Специалист подчеркнул, что указанный продукт не является канцерогеном и не провоцирует рост злокачественных клеток, пишет aif.ru.
По словам доктора, полный отказ от сладкого не снижает риск возникновения онкологических заболеваний и не приносит пользы пациентам, проходящим противораковую терапию. Более того, Вихлянов предупредил, что исключение сахара из рациона может обернуться вредом для организма, так как содержащаяся в нем глюкоза необходима для нормальной жизнедеятельности.
При этом онколог напомнил об опасности чрезмерного потребления сахара: избыток калорий ведет к набору лишнего веса и ожирению, а это состояние, в свою очередь, повышает риск развития некоторых видов рака. В связи с этим Вихлянов призвал следить за питанием и поддерживать физическую активность, чтобы избежать ожирения и связанных с ним последствий.
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