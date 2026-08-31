Онколог развеял один миф о сахаре

31 августа 2026, 20:18

Врач Вихлянов: Сахар не провоцирует рост раковых клеток

Фото: istockphoto/Andrii Shablovskyi

Врач-онколог Игорь Вихлянов опроверг распространенное заблуждение о том, что сахар способствует развитию раковых опухолей. Специалист подчеркнул, что указанный продукт не является канцерогеном и не провоцирует рост злокачественных клеток, пишет aif.ru.