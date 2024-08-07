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Нутрициолог Сирош назвала неожиданную причину проблем со здоровьем у людей

Нутрициолог Сирош заявила об опасности неправильного завтрака
07 августа 2024, 16:04
Фото: iStock/Arx0nt

Фото: iStock/Arx0nt

Нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош заявила, что причиной многих болезней и проблем со здоровьем у людей является в том числе и неправильный завтрак.
По её словам, неправильный завтрак может повлечь за собой много проблем.

«Я часто сталкиваюсь с людьми, у которых много проблем со здоровьем. И, как правило, объединяет их одно: они неправильно завтракают. Некоторые популярные завтраки сильно повышают глюкозу в крови, а это причина большого количества заболеваний. Также это сильно повышает инсулин, который стимулирует рост и деление клеток, включая раковые клетки», — пояснила в беседе с «Известиями» Сирош.



Она отметила, что вредными завтраками в том числе являются кукурузная, пшённая каши, а также из белого риса. Специалист не рекомендовала и продукцию быстрого приготовления.

А диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые препятствуют сгущению крови. К ним она отнесла чеснок, лук и болгарский перец.

«Лук содержит ещё и кверцетин, который укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет кровообращение в центральной нервной системе, поэтому сосуды не повреждаются. А чеснок богат германием, от которого зависит работа клапанов сердца», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Ранее Елена Соломатина говорила, что из-за большого количества содержания глюкозы людям старше 50 лет лучше ограничить потребление таких фруктов, как виноград, манго, сладкие яблоки.

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#продукты
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Диетолог Соломатина раскрыла секрет полезной окрошки
Диетолог Соломатина: из окрошки нужно убирать колбасу и кефир
07 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/Anastasiya Larionova

Окрошка — это блюдо, без которого невозможно представить лето. Казалось бы, этот холодный суп — кладезь витаминов и необходимых организму ферментов. Однако все ли так однозначно?
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что любую окрошку можно превратить во вредное блюдо, если неправильно сформировать состав.

«Самое основное — чем окрошка заливается. Если квас, то нужно выбирать натурального брожения, чтобы он был ферментированный, или, как делали наши бабушки, на ржаном хлебе. Чем меньше сахара в таком квасе, тем лучше. Иногда в магазинах продается не квас, а сладкая водичка. На ней априори полезной окрошки быть не может», — сказала эксперт.
Она добавила, что для того, чтобы сделать блюдо полезным, следует заменить колбасу на более полезное мясо: постная говядина, телятина, птица, индейка —любым, но не жирной свининой.

Для тех, кто следит за фигурой, диетолог посоветовала вместо картошки добавить топинамбур, в котором много инулина и клетчатки.

Елена Соломатина не забыла и про важность кефира и соли в окрошке.

«Кефир имеет низкий гликемический индекс, зато высокий инсулинемический. Его лучше заменить на сметану или нежирный йогурт. Соли не нужно много, потому что она повышает давление, задерживает жидкость в организме» — объяснила диетолог.

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В Наро-Фоминске спасли малышку с семикратным обвитием двухметровой пуповиной
07 августа 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Наро-Фоминского перинатального центра спасли новорождённую с семикратным обвитием двухметровой пуповиной. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 29-летняя женщина на 39-й неделе беременности, у которой ранее выявили многократное обвитие шеи ребенка пуповиной. Такая патология опасна травмированием или даже удушьем плода.
«После обследования пациентки мы решили провести кесарево сечение. Во время операции мы сняли с шеи девочки семь витков пуповины, а с ручки - три кольца двухметровой длины. Такая аномалия встречается очень редко, а двухметровая пуповина – история уникальная. Нормальная длина пупочного канатика обычно составляет 40-60 сантиметров. После успешной операции на свет появилась девочка ростом 53 см и весом 3 270 г», – рассказал оперирующий врач акушер-гинеколог Сергей Солостухин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отца ребёнка пригласили на партнёрское кесарево сечение. Во время операции он поддерживал супругу и первым взял новорожденную на руки. Сейчас мама и ребёнок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

В министерстве отметили, что подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в регионе работает Единый call-центр одноимённой системы родовспоможения региона. Звонить можно ежедневно с 8 до 20 часов по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

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В Клинской больнице заработает первый аппарат МРТ
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В Подмосковье выдали более 1,5 тыс. подарочных наборов для новорождённых
07 августа 2024, 14:01

Фото: iStock/LSOphoto

Свыше полутора тысяч подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» выдали родителям новорождённых в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Возможность получить подарочный набор помогает будущей маме посвятить больше времени подготовке к родам, так как всё необходимое для нее и малыша она может получить в роддоме или перинатальном центре. Всего с начала года подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» выбрали более 1,5 тыс. родителей», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В набор «Я родился в Подмосковье» входит более 50 предметов для мамы и малыша: это средства гигиены, уходовая косметика, одежда, игрушки, постельное бельё, светоотражающие наклейки на коляску, противоскользящий коврик для ванны и пр.

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#новорождённые
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 39 санитарных машин
07 августа 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

39 санитарных автомобилей поступило в медицинские организации Московской области с начала года, 30 из них предназначены для службы неотложной помощи при поликлиниках, а ещё девять — для выездных паллиативных бригад, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы уделяем большое внимание развитию неотложной и паллиативной помощи в регионе. Для этого продолжаем оснащать наши медицинские организации санитарным транспортом. С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступило 39 автомобилей. Планируется поставка еще 29 единиц», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что на покупку санитарного транспорта в регионе выделено около 48 миллионов рублей.

Машины получили Московский областной хоспис для детей, а также Павлово-Посадская, Пушкинская, Орехово-Зуевская и другие больницы региона.

Санитарный транспорт закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицина
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#минздрав мо
#московская область
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В Клинской больнице заработает первый аппарат МРТ
07 августа 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Клинской городской больнице будет работать аппарат магнитно-резонансной томографии. Он был поставлен в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Аппарат уже установлен. Около двух недель уйдет на монтаж аппарата, затем компания-производитель обучит персонал для работы на нём.
«Это первый аппарат МРТ, который мы получаем для Клинской больницы. Раньше такого аппарата у нас не было», – сказала главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.
За смену, которая обычно длится 12 часов, планируется проводить до 25 исследований. Оборудование может работать в круглосуточном режиме.

В администрации напомнили, что МРТ даёт возможность исследовать все органы и ткани человеческого организма. Преимущество МРТ – в том, что нет рентгеновского излучения, то есть метод считается безопасным для пациента.

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#здоровье
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#московская область
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Опухоли и метастазы рака: Врач назвал симптомы, говорящие о проблемах с печенью
Врач Мирзонов: рак печени может протекать бессимптомно
07 августа 2024, 11:54

Фото: iStock/peakSTOCK

Печень — самая большая железа человеческого организма, которую можно назвать многопрофильным промышленным предприятием. Она нейтрализует и перерабатывает многочисленные токсины, включая алкоголь, лекарственные препараты, принимает активное участие в жировом обмене, синтезирует желчь, необходимую для нормального процесса пищеварения, участвует в кроветворном процессе. В процессе этого непростого труда печень может «уставать» и работать «с перебоями».
Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов в беседе с «Радио 1» сообщил, что может способствовать «поломке» печени и как болезни могут возникать.

«Заболевания печени могут быть инфекционного характера, токсического и аутоиммунного. Основным токсическим фактором является алкоголь, на втором месте — лекарственные препараты. Кроме того, из-за нерационального питания может возникать жировой гепатоз печени. Доброкачественные и злокачественные опухоли, а также метастазы рака тоже встречаются в печени довольно часто», — объяснил специалист.

По его словам, в терминальных стадиях заболевания печени формируется печёночная недостаточность, приводящая к значительному снижению качества жизни и преждевременной смерти.
«На начальных же стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому, в случае наличия рисков, таких, как злоупотребление алкоголем, особенно в сочетании с тяжёлым физическим трудом, агрессивная лекарственная терапия, ожирение, метаболический синдром и нарушение питания, работа, связанная с агрессивными химическими факторами, наследственность, аутоиммунные заболевания, необходимо регулярно проверять состояние печени», — сказал Мирзонов.

Он также рассказал о симптомах проблем с печенью, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, а, заметив, обращаться к лечащему врачу.

«Симптомы, говорящие о проблемах с печенью, — желтоватый цвет слизистых и склер глаз, горечь во рту, нарушения переваривания пищи, сосудистые звёздочки и большое количество родинок на коже, слабость, усталость, болевой синдром при патологии желчного пузыря», — уточнил врач.

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Это просто дорогая моча: в чем риск капельниц с витаминами
Эксперты рассказали о пользе и риске модных омолаживающих капельниц
07 августа 2024, 03:40

Фото: istock/Boyloso

В России набирают популярность витаминные капельницы, которые обещают улучшение здоровья, омоложение и повышение иммунитета. Однако, как предупреждают эксперты, эти процедуры могут быть не только бесполезными, но и опасными, передает Lenta.ru.
По словам диетолога Алексея Кабанова, реклама капельниц часто преувеличивает их эффекты.

«Это то же самое, что сильно злоупотреблять алкоголем и потом каждый раз при похмелье ложиться "прокапаться". Регулярное использование капельниц может нанести организму серьезный вред», — отмечает специалист.
Витаминные капельницы, ставшие модными после рекламы зарубежных звезд, таких как Мадонна и Гвинет Пэлтроу, активно предлагаются в России. Они обещают быстрое восполнение дефицита витаминов и улучшение состояния здоровья. Однако, как поясняет терапевт Светлана Каневская, это не всегда безопасно.

«Внутривенные инфузии витаминов могут нарушить уровень электролитов и вызвать серьезные нарушения, включая сердечные аритмии», — предупреждает врач.

Витаминные капельницы, часто содержащие витамины С, В, магний и кальций, могут вызвать переизбыток этих веществ в организме, что может привести к образованию камней в почках или аллергическим реакциям.
«Если организму хватает витаминов, их избыток просто переработается почками и выведется из организма. В итоге вы получаете очень дорогую мочу»? — подчеркивает врач-диетолог Эмили Берч.
Альтернатива капельницам — правильное питание и здоровый образ жизни.

«Ни капельницы, ни прочие добавки не могут заменить сбалансированное питание и здоровые привычки», — заключает Каневская.

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#врач
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#питание
#витамины
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Надбавку в Подмосковье получают более 3,6 тыс. молодых медиков
06 августа 2024, 20:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ежемесячную надбавку в Московской области получают более 3,6 тыс. молодых медицинских специалистов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там напомнили, что надбавка в размере 15 тыс. рублей полагается врачам и 7 тыс. рублей – представителям среднего медицинского персонала. Получить её может молодой специалист, устроившийся работать в медицинскую организацию Минздрава региона на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Доплата выплачивается в течение трёх лет.
«Мы ведём комплексную работу по вовлечению молодых специалистов в систему здравоохранения региона. Например, у нас действует система наставничества. За молодыми специалистами закрепляется куратор, который помогает адаптироваться на новом месте и передаёт опыт. Кроме того, для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. На данный момент её получают более 1,7 тыс. врачей и почти 1,9 тыс. сотрудников среднего медперсонала», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для молодых медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки. Это, например, «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.

Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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#врачи
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#московская область
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«Кромешный ад и боли»: Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
Диетолог Дианова: людям с болезнями желчного пузыря нельзя есть яйца
06 августа 2024, 18:48

Фото: iStock/AlexPro9500

Куриные яйца — самая популярная пища, которая входит в рацион практически каждого человека. Существуют различные яичные диеты и программы, согласно которым яйца можно потреблять в бесконечном количестве. Но так ли это на самом деле?
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что при употреблении яиц нужно учитывать несколько факторов.

«Если мы говорим про правила лечебного питания, утвержденного в Российской Федерации, то норма потребления яйца в день — половинка. Это означает, что можно съедать целое яйцо через день. То есть нас так будут кормить, если мы попадем в больницу. А если мы говорим о людях, которые не попадают в больницу, то норма немного выше», — сказала эксперт.
Она добавила, что сами по себе яйца — хороший источник белка и полезных жиров.

«Да, там есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Там есть все, потому что это начало жизни», — объяснила врач.

По словам Нурии Диановой, нельзя однозначно говорить о безопасности неограниченного употребления яиц, потому что яичный желток — сильнейший желчегонный стимулятор, который может привести к неприятным последствиям.

«Проблема в том, что больных людей, на самом деле, много. Если у людей есть проблемы с желчным пузырём разного генеза, либо у них удаленный желчный пузырь, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад, боли, связанные с полихотомическим синдромом. Такое же с людьми, у которых камни в почках», — отметила гастроэнтеролог.

Собеседница уверена, что обсуждать любой продукт в концепции единственного ошибочно, потому что во всем нужен баланс.

«Можно приготовить идеальный омлет из одного или двух яиц, добавить туда яичный белок, овощи, кусок хлеба и разделить на два приема пищи. Можно хоть весь день просидеть на омлете с овощами и куском цельнозернового хлеба, но это надоедает. Это будет сбалансированный прием, но это однообразие, мы не будем получать другие важные компоненты», — сказала врач.

Она добавила, что каждый прием пищи необходимо дополнять, а есть просто «одинокие» яйца не разумно и не сбалансированно.

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