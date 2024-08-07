Нутрициолог Сирош назвала неожиданную причину проблем со здоровьем у людей

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Нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош заявила, что причиной многих болезней и проблем со здоровьем у людей является в том числе и неправильный завтрак.
По её словам, неправильный завтрак может повлечь за собой много проблем.
Она отметила, что вредными завтраками в том числе являются кукурузная, пшённая каши, а также из белого риса. Специалист не рекомендовала и продукцию быстрого приготовления.
А диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые препятствуют сгущению крови. К ним она отнесла чеснок, лук и болгарский перец.
Ранее Елена Соломатина говорила, что из-за большого количества содержания глюкозы людям старше 50 лет лучше ограничить потребление таких фруктов, как виноград, манго, сладкие яблоки.
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«Я часто сталкиваюсь с людьми, у которых много проблем со здоровьем. И, как правило, объединяет их одно: они неправильно завтракают. Некоторые популярные завтраки сильно повышают глюкозу в крови, а это причина большого количества заболеваний. Также это сильно повышает инсулин, который стимулирует рост и деление клеток, включая раковые клетки», — пояснила в беседе с «Известиями» Сирош.
Она отметила, что вредными завтраками в том числе являются кукурузная, пшённая каши, а также из белого риса. Специалист не рекомендовала и продукцию быстрого приготовления.
А диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые препятствуют сгущению крови. К ним она отнесла чеснок, лук и болгарский перец.
«Лук содержит ещё и кверцетин, который укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет кровообращение в центральной нервной системе, поэтому сосуды не повреждаются. А чеснок богат германием, от которого зависит работа клапанов сердца», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
Ранее Елена Соломатина говорила, что из-за большого количества содержания глюкозы людям старше 50 лет лучше ограничить потребление таких фруктов, как виноград, манго, сладкие яблоки.
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Мелисса Тимофеева