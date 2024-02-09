Врачи рассказали о трех эффективных средствах от прыщей

Фото: iStock/fizkes
В программе «Жить здорово!» ведущие Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус поделились секретами борьбы с прыщами.
Согласно их словам, ключом к чистой коже могут быть такие продукты, как льняное масло, говяжья печень и печень трески.
Продеус обосновал свои слова, утверждая, что в говяжьей печени содержится микроэлемент, способствующий выработке витамина А, который сдерживает образование кожного сала, питающего бактерии, вызывающие прыщи. Льняное масло, по его мнению, благоприятно влияет на здоровье кожи лица благодаря содержанию жирных кислот омега-3, замедляя развитие воспалительных процессов. Малышева добавила, что печень трески богата витамином D, который может быть полезен для борьбы с прыщами, особенно для людей с недостатком этого вещества.
Эксперты также ранее призвали россиян выбирать гели для душа с глицерином, который помогает увлажнить кожу после мытья, сообщает Lenta.ru.
Читать также:
Жителей Подмосковья приглашают проверить здоровье в областных Центрах онкопомощи
Россиянам раскрыли, о каких серьёзных проблемах здоровья может говорить жажда
Врач Назаренко заявила об опасности климат-контроля автомобиля
Продеус обосновал свои слова, утверждая, что в говяжьей печени содержится микроэлемент, способствующий выработке витамина А, который сдерживает образование кожного сала, питающего бактерии, вызывающие прыщи. Льняное масло, по его мнению, благоприятно влияет на здоровье кожи лица благодаря содержанию жирных кислот омега-3, замедляя развитие воспалительных процессов. Малышева добавила, что печень трески богата витамином D, который может быть полезен для борьбы с прыщами, особенно для людей с недостатком этого вещества.
Эксперты также ранее призвали россиян выбирать гели для душа с глицерином, который помогает увлажнить кожу после мытья, сообщает Lenta.ru.
Читать также:
Россиянам раскрыли, о каких серьёзных проблемах здоровья может говорить жажда
Врач Назаренко заявила об опасности климат-контроля автомобиля
Маруняк Сергей Дмитриевич