Топ-лист популярных коррекций внешности от ведущего хирурга

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko
Ведущий хирург клиники Art Plastic Тигран Алексанян разгласил список самых популярных коррекций внешности, который попал в руки «Ленты.ру».
Нос занимает вершину списка, где мужчины ищут исправление профессиональных повреждений и природных дефектов, а также улучшение дыхания, в то время как женщины охотнее стремятся к омолаживающему эффекту. Возрастные изменения лица и шеи также в фокусе, с учетом индивидуальных особенностей и состояния кожи. От синяков под глазами до возрастных грыж, хирурги предлагают различные методы, от блефаропластики до малоинвазивных процедур, чтобы помочь пациентам достичь желаемого внешнего вида.
Коррекция фигуры и декольте также в тренде, где липосакция и абдоминопластика обещают более четкие силуэты и избавление от лишних жировых отложений. Что касается груди, то естественная форма становится все более популярной, особенно после родов.
Но не все тренды одобряются. Алексанян высказал свои опасения относительно тенденции кукольных черт лица, отмечая, что красота должна быть естественной и гармоничной.
Читайте также:
Врачи рассказали о трех эффективных средствах от прыщей
Врачи раскрыли секреты правильного сна
Найден продукт, чрезвычайно полезный для диабетиков и сердечников
Коррекция фигуры и декольте также в тренде, где липосакция и абдоминопластика обещают более четкие силуэты и избавление от лишних жировых отложений. Что касается груди, то естественная форма становится все более популярной, особенно после родов.
Но не все тренды одобряются. Алексанян высказал свои опасения относительно тенденции кукольных черт лица, отмечая, что красота должна быть естественной и гармоничной.
Читайте также:
Врачи раскрыли секреты правильного сна
Найден продукт, чрезвычайно полезный для диабетиков и сердечников
Маруняк Сергей Дмитриевич