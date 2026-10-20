«Не только кальций»: Врач раскрыла неожиданный способ защититься от остеопороза
Диетолог Соломатина назвала продукты для профилактики остеопороза
20 октября отмечают Всемирный день борьбы с остеопорозом. Диетолог Елена Соломатина сообщила, что для профилактики этого заболевания в рационе регулярно должны присутствовать мясо птицы, рыбные консервы, семена кунжута и бобовые.
В беседе с Москвой 24 Соломатина напомнила: в структуре костей важную роль играет не только кальций, но и белок, поэтому важно получать его в достаточном количестве. Врач советует выбирать легкоусвояемый белок животного происхождения — из мяса рыбы и птицы, сыра и творога.
«Если говорить о растительных источниках, то лучше всего подходят бобовые, тем более что они также богаты кальцием и фитоэстрогенами. Последние способны частично компенсировать снижение уровня эстрогенов у женщин старше 60 лет, а именно оно часто провоцирует у них развитие остеопороза», — пояснила эксперт.При этом, по словам специалиста, с белком нельзя перебарщивать, иначе почки усиленно выводят кальций и магний. Кальций содержится в молочных продуктах, особенно в твёрдых сырах, семенах кунжута и рыбных консервах. Соломатина заявила, что магний тоже помогает усваивать кальций, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе — его много в орехах, семечках и зелёных овощах.