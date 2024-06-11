В Подмосковье хирурги вытащили булавку из кишечника 2-месячного ребенка

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В Люберцах детские хирурги извлекли булавку из кишечника 2-месячного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу ребенок поступил с булавкой в конечном отделе тонкой кишки. Инородное тело было в закрытом состоянии и не представляла опасности для ребенка.
В настоящий момент ребенок уже выписан из больницы домой. В Минздраве напомнили, что оставлять детей без присмотра категорически запрещено.
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«Мы приняли решение о проведении малоинвазивного вмешательства. В ходе операции инородное тело было смещено в сигмовидную кишку и извлечено трансректально, что исключило травматизацию и рассечение кишечной стенки. В данном случае реабилитационный послеоперационный период сократился многократно», — поделился завотделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.
В настоящий момент ребенок уже выписан из больницы домой. В Минздраве напомнили, что оставлять детей без присмотра категорически запрещено.
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Мира Полтева