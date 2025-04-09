Нефролог рассказала, чем опасны парацетамол и ибупрофен

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Самолечение парацетамолом и ибупрофеном опасно, так как может привести к тяжелым последствиям для печени и почек. Об этом заявила терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская. По ее словам, передозировка или длительное употребление грозят токсическим гепатитом, некрозом и печеночной недостаточностью.
«Самолечение парацетамолом и ибупрофеном опасно. Перед применением этих препаратов, особенно длительно, необходимо проконсультироваться с врачом. Врач оценит ваше состояние, назначит правильную дозу и длительность лечения, а также учтет наличие других заболеваний и принимаемых лекарств, чтобы минимизировать риск развития побочных эффектов», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников обратил внимание, что парацетамол — один из самых распространенных и безопасных препаратов в своем профиле, если принимать его по назначению врача. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что полноценной замены для этого лекарства на данный момент не существует.
«Несмотря на угрозу для печени при передозировке, заменить его на что-то другое пока невозможно. Парацетамол действительно имеет большой спектр побочных эффектов, но это не значит, что его нужно запрещать. Для большинства людей, принимающих его в правильных дозах, он безопасен», — подчеркнул он.Читайте также:
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