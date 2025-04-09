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Нефролог рассказала, чем опасны парацетамол и ибупрофен

Нефролог Аршинская: парацетамол и ибупрофен опасны при самолечении
Фото: iStock/AlexRaths

Фото: iStock/AlexRaths

Самолечение парацетамолом и ибупрофеном опасно, так как может привести к тяжелым последствиям для печени и почек. Об этом заявила терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская. По ее словам, передозировка или длительное употребление грозят токсическим гепатитом, некрозом и печеночной недостаточностью.
«Самолечение парацетамолом и ибупрофеном опасно. Перед применением этих препаратов, особенно длительно, необходимо проконсультироваться с врачом. Врач оценит ваше состояние, назначит правильную дозу и длительность лечения, а также учтет наличие других заболеваний и принимаемых лекарств, чтобы минимизировать риск развития побочных эффектов», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников обратил внимание, что парацетамол — один из самых распространенных и безопасных препаратов в своем профиле, если принимать его по назначению врача. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что полноценной замены для этого лекарства на данный момент не существует.
«Несмотря на угрозу для печени при передозировке, заменить его на что-то другое пока невозможно. Парацетамол действительно имеет большой спектр побочных эффектов, но это не значит, что его нужно запрещать. Для большинства людей, принимающих его в правильных дозах, он безопасен», — подчеркнул он.
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#лекарства
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#медицина
Невролог объяснил, почему днем может клонить в сон
Невролог Алексеев: дневная сонливость может быть связана с авитаминозом
08 апреля 2025, 19:30

Фото: iStock/ilona titova

Дневная сонливость может быть связана с плотным ужином накануне, недостатком света, монотонной работой. Об этом рассказал невролог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев. По его словам, клонить в сон днем может из-за различных заболеваний, таких как авитаминоз, хронический стресс и депрессия.
«Однако на практике о серьезных страшных диагнозах надо думать в последнюю очередь ввиду их редкости. В первую очередь надо проанализировать свой образ жизни и скорректировать его. Если это не помогает — посетить терапевта, невролога и эндокринолога, которые составят план обследования и помогут определиться с диагнозом», — поделился врач в беседе с «Известиями».
В то же время врач-физиотерапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Марья Старцева рассказала, чем можно заменить занятия в спортзале или пробежку. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что прекрасной альтернативой может стать поход на танцы. По ее словам, такая физическая активность меньше нагружает суставы, вырабатывает гормоны счастья и улучшает работу мозга.
«Танцы — это полноценная физическая нагрузка, которая держит тело в тонусе и заменяет скучные тренировки. Они задействуют почти все группы мышц <…>. За час активных танцев, например, хип-хопа, сальсы или зумбы, можно сжечь от 300 до 600 ккал — это как пробежка или интенсивная сессия в зале», — подчеркнула физиотерапевт.
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Диетолог назвала плюсы и минусы вегетарианства
Диетолог Леонтьева: вегетарианство может привести к дефициту микроэлементов
08 апреля 2025, 18:59

Фото: iStock/AlexRaths

Вегетарианство может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, добиться большего разнообразия в рационе и контролировать набор веса. Об этом заявила врач-диетолог, терапевт Галина Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
При этом, по ее словам, диеты, подразумевающие отказ от мяса, могут привести к дефициту микроэлементов, таких как белок, железо и витамины группы B. К тому же вегетарианство требует правильного сочетания продуктов и усиленного контроля за здоровьем.
«Вегетарианство может приносить много пользы, однако требует осознанного подхода и планирования. Обязательно сбалансируйте свой рацион, сочетая разнообразные продукты, чтобы избежать дефицитов. Проводите регулярные проверки состояния здоровья, чтобы быть уверенными в правильности выбранного пути», — подчеркнула специалист.
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Раскрыт секрет, как прийти к здоровому образу жизни
Психолог Исаева: постепенный подход поможет прийти к здоровому образу жизни
08 апреля 2025, 18:54

Фото: iStock/Kapook2981

При резком отказе от вредных привычек и переходу к ежедневным занятиям спортом часто можно столкнуться с сопротивлением организма и сознания. Об этом заявила завкафедрой ПСПбГМУ имени Павлова, главный специалист по медицинской психологии городского Комитета по здравоохранению Елена Исаева. По ее словам, еще один важный аспект — своевременное обращение к специалистам, таким как психологи и психиатры.
«Что же делать? Нужен постепенный подход. Маленькие шаги, ведущие к большим переменам. Ограничивайте потребление вредных продуктов, уменьшайте объемы еды, постепенно сокращайте количество выкуренных сигарет. Важно понимать, что резкий отказ может вызвать обратный эффект», — приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.
Тем временем врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова рассказала, почему недосып — это куда более опасное состояние, чем многим кажется. В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что хронический недосып приводит к ослаблению иммунитета, набору лишнего веса через усиление чувства голода и проблемам с психикой. По ее словам, сон менее 7 часов в сутки может привести к тяжелым последствиям для организма.
«Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью», — поделилась врач.
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«Рога и копыта»: стало известно, из чего делают дешёвую колбасу
Хирург Умнов: бутерброды с колбасой вызывают ожирение и чреваты диабетом
08 апреля 2025, 17:55

Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

Частое употребление колбасы может повысить холестерин, привести к ожирению и пагубно сказаться на печени и почках. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«Колбаса, если грубо говорить, это фарш с солью, подвергшийся различным обработкам, после чего благодаря оболочке получает вытянутую форму. Вряд ли многие граждане питаются колбасой из самых натуральных компонентов. Жировые вкрапления могут повышать холестерин в крови, что ведет к сердечно-сосудистым отклонениям, а также повышает риск ожирения и развития сахарного диабета», — предупредил Умнов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в колбасе содержатся стабилизаторы, консерванты, антиоксиданты и другие добавки, которые позволяют увеличить срок хранения продукта. Также они могут отрицательно сказаться на растущем организме и вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой.

При этом соли, содержащиеся в колбасе, могут повысить давление, а специи — вызвать раздражение стенок желудка и кишечника.

Специалист пояснил, что в дешёвая колбаса состоит из истолченных в труху рогов, копыт, хрящей и прочих остатков от животного.

«А такой "компот" может вызвать развитие мочекаменной болезни, а неизмельченные куски могут поранить стенки органов», — добавил Умнов.

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Воробьёв рассказал Путину о масштабных подмосковных проектах в сфере медицины
08 апреля 2025, 14:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Детский центр им. Л.М. Рошаля, недавно открытый в Красногорске, вышел на проектную мощность. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле. Одной из главных тем стали масштабные проекты в сфере медицины.
«Детский центр имени Рошаля, который вы открыли, вышел на проектную мощность. Это значит, что в 2025 году там проходит порядка 60 операций в день. За год 115 тыс. детей получат медицинскую помощь, плюс 20-25 тыс. человек могут пройти госпитализацию, получить все необходимые, высокотехнологичные в том числе, виды помощи», – поделился Воробьёв.
Путин назвал центр хорошим и мощным.
«Мы работаем и с Федеральным медицинским центром, и с Морозовской клиникой. Всё, что касается самых передовых технологий, очень сложных случаев, врачи решают вместе, коллегиально. Вы поддержали в своё время строительство центра. Мы не просто его построили, а то, что он работает с полной нагрузкой, мне кажется, самое главное», – добавил губернатор.
Он рассказал, что клиника первоначально была рассчитана на более чем 400 коек, однако нашлась возможность расширить объёмы медицинской помощи.
«Было 460 коек, но сейчас мы нашли возможность увеличить их число без каких-либо проблем. Будет 530 коек, потому что очень востребовано», – рассказал глава региона.
Воробьёв также напомнил, что президент в своё время поддержал строительство больницы в Балашихе на 1,2 тыс. коек.
«Это большая областная больница. Порядка 2 млн человек живёт на Горьковском направлении, восточном, и она очень нужна. Мы сдадим её в декабре 2027 года», – поделился планами губернатор.
Также в этом году в Московской области приступают к строительству Мытищинского госпиталя.
«Это большой госпиталь, это тоже очень важно. Вы в курсе важности таких современных технологий, как телемедицина. Мы обсуждали это в правительстве. Есть понимание того, что это позволит разгрузить первичное звено и убрать лишние хлопоты людей, не тратить время для похода в поликлинику. Всё, что можно оцифровать и сделать на удалёнке, мы хотим реализовывать у нас в Подмосковье. Эффект очень заметный», – подчеркнул Воробьёв.
Помимо развития медицины, глава Подмосковья информировал Владимира Путина о проектах в сфере транспорта. Обсуждались и социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям, меры поддержки школьных учителей.

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