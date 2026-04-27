Нейробиолог предложил способ улучшить работу мозга

Нейробиолог Алькайд: силовые тренировки и полезные завтраки улучшают работу мозга
Нейробиолог Рамзес Алькайд в беседе с Men’s Journal рассказал, что мозгу необходимо помогать адаптироваться к современному ритму жизни, и предложил способ для улучшения его работы.



По словам исследователя, постоянный просмотр короткого контента и частое переключение внимания заставляют наш мозг ожидать быстрого получения дофамина — это приводит к нарушению концентрации.

«Со временем такая неврологическая перестройка делает концентрацию внимания невероятно трудной», — говорит учёный.

Рамзес предложил простой способ для улучшения работы мозга — это силовые тренировки или прогулки с утра и полезный завтрак. По словам специалиста, белковый завтрак и занятия спортом помогут насытить кровь в префронтальной коре головного мозга кислородом, что поможет улучшить внимание. Более того, именно эта зона ответственна за принятие сложных решений.

«Мозг работает на пределе возможностей, если чётко установить биологические ритмы с самого утра, используя естественные утренние пики уровня тестостерона и кортизола. Когда мозг, гормоны и тело идеально синхронизированы, можно достичь очень стабильного уровня внимания вместо того, чтобы сталкиваться с его беспорядочными скачками и сбоями», — поясняет Алькайд.
