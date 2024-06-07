Нейрохирурги МОНИКИ спасли пациентку с огромной опухолью мозга

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У 62-летней женщины, которая поступила в одну из подмосковных больниц с эпилепсией, при которой судорожные приступы повторяются видимых причин, врачи обнаружили крупную опухоль головного мозга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентку перевели в нейроонкологическое отделение МОНИКИ им. Владимирского. Там её дообследовали и прооперировали.
После удаления опухоли пациентка быстро пошла на поправку, к ней вернулась нарушенная опухолью подвижность. Для дальнейшей реабилитации женщину перевели в неврологическое отделение по месту жительства.
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«Пациентке была проведена костно-пластическая трепанация черепа и удалена опухоль диаметром шесть сантиметров. По результатам гистологического исследования обнаружена менингиома – внемозговая доброкачественная опухоль, которая без лечения может привести к отёку мозга и смерти пациента», — говорится в сообщении.
После удаления опухоли пациентка быстро пошла на поправку, к ней вернулась нарушенная опухолью подвижность. Для дальнейшей реабилитации женщину перевели в неврологическое отделение по месту жительства.
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Лев Каштанов