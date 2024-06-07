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Нейрохирурги МОНИКИ спасли пациентку с огромной опухолью мозга

07 июня 2024, 10:47
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

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У 62-летней женщины, которая поступила в одну из подмосковных больниц с эпилепсией, при которой судорожные приступы повторяются видимых причин, врачи обнаружили крупную опухоль головного мозга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентку перевели в нейроонкологическое отделение МОНИКИ им. Владимирского. Там её дообследовали и прооперировали.

«Пациентке была проведена костно-пластическая трепанация черепа и удалена опухоль диаметром шесть сантиметров. По результатам гистологического исследования обнаружена менингиома – внемозговая доброкачественная опухоль, которая без лечения может привести к отёку мозга и смерти пациента», — говорится в сообщении.



После удаления опухоли пациентка быстро пошла на поправку, к ней вернулась нарушенная опухолью подвижность. Для дальнейшей реабилитации женщину перевели в неврологическое отделение по месту жительства.

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#опухоль
#моники
#медицина
#здравоохранение
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#подмосковье
#минздрав мо
В Подмосковье с начала года заготовили более 33 тонн донорской крови
07 июня 2024, 12:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 33 тысяч тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начла текущего года, число доноров растёт, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В Подмосковье ежегодно увеличивается количество доноров, благодаря этому в регионе всегда есть необходимый запас крови и её компонентов. (…) С начала этого года нам удалось заготовить на 3 тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил глава Минздрава региона Алексей Сапанюк.
Он добавил, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно.

Сделать донацию крови и её компонентов можно в Московском областном центре крови: приём там ведётся ежедневно, без выходных, с 8 утра до 14:00. Центр расположен по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Кроме того, кровь можно сдать на выездных донорских акциях, которые регулярно проводят в регионе. Подробную информацию об этом можно получить по телефону координационного центра донорства крови: 7-495-305-77-00.

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#донорская кровь
#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Нарколог Холдин рассказал, когда дети впервые пробуют сигареты и алкоголь
07 июня 2024, 11:51

Фото: iStock/LIgorko

Дети начинают пробовать спиртные напитки и сигареты в раннем подростковом возрасте, об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня возраст, когда дети пробуют курить и пить алкоголь, это 11-13 лет. Это возраст, когда ребёнок активно познаёт мир, при этом он очень подвержен влиянию сверстников. Самыми авторитетными людьми для становятся не взрослые — родители или педагоги, а одноклассники или старшие подростки», — сказал Холдин.
Он предупредил, что для того, чтобы оградить ребёнка от пагубных привычек, основы здорового образа жизни необходимо заложить раньше, до подросткового периода. И главный способ обучения здесь — личный пример: если в доме не курят и не пьют, ребёнок усваивает это в качестве нормы.

Холдин также отметил, что риск «поэкспериментировать» с алкоголем или сигаретами у детей возрастает на каникулах, когда появляется много свободного времени и слабеет контроль взрослых.

Нарколог призвал родителей, которые узнали о таких «экспериментах», не кричать на ребёнка, а спросить у него, как и почему это произошло, а также объяснить опасные последствия зависимостей. А если беседа не помогает — не стесняться обратиться к специалистам наркодиспансера.

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#нарколог
#дети
#сигареты
#алкоголь
#минздрав мо
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Россиянам рассказали, как часто можно есть мясо с жировыми прослойками
Диетолог Герасимова: Мясо с жиром не стоит есть чаще двух раз в неделю
07 июня 2024, 03:23

Фото: istock / Vladimir Mironov

Нежирное мясо можно есть каждый день. Осторожно нужно употреблять стейки с тонкими прослойками жира, которые могут создавать иллюзию, что мясо постное. Фактически такое мясо содержит много насыщенных жиров, которые повышают риск инсультов и инфарктов.
Она пояснила, что мясо считается нежирным, если в нем содержится до 5 граммов жира на 100 граммов.

«Такие продукты можно употреблять ежедневно в рамках в целом сбалансированного рациона. Жирность от 5 до 18 граммов считается средней, такие продукты хороши для периодического употребления 2-4 раза в неделю. Мясо с содержанием жиров более 18 граммов, — это то самое мясо с прослойками, — можно употреблять не чаще одного-двух раз в неделю», — рассказал диетолог Мария Герасимова в беседе с «Газетой.Ru».
Она также посоветовала ограничить потребление красного мяса до 300 граммов в неделю. Это один небольшой стейк.

Как утверждает врач, основной проблемой мяса являются насыщенные жиры, который при чрезмерном употреблении повышают «плохой» холестерин ЛПНП. Она призвала покупать мясо без видимых жировых прослоек, либо обрезать их перед готовкой.

«С птицы снимайте кожу. Особое внимание уделите стейкам из красного мяса: из-за тонких прослоек визуально кажется, что жира нет. При этом общая жирность будет очень высокой. Поэтому смотрите на общую жирность продукта», — резюмировала Герасимова.
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#продукты
#птицы
#врач
#мясо
#диетолог
#питание
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В подмосковные стоматологические поликлиники поступят ещё 40 единиц современного оборудования
06 июня 2024, 21:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для стоматологических поликлиник Московской области закупят 40 единиц нового медицинского оборудования. Это, в частности, аппараты для снятия зубных отложений, дентальные рентгеновские аппараты и многие другое, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
«Для повышения качества стоматологической помощи жителям внедряются новые проекты, – например, «Стоматология. Перезагрузка». Помимо этого, закупается современное оборудование. В текущем году в медучреждения Подмосковья поступят ещё 40 единиц стоматологической техники более чем на 33 млн рублей», – уточнил Сапанюк.
Как добавили в подмосковном Минздраве, медицинская техника поступит в 14 лечебных учреждений Подмосковья. Оборудование закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева по национальному проекту «Здравоохранение».

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#здоровье
#здравоохранение
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#стоматология
#оборудование
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Названы самые популярные косметологические процедуры на лето
Косметолог Гребенщикова: SMAS-лифтинг можно делать летом
06 июня 2024, 19:50

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Косметолог, главный врач клиники Александра Гребенщикова заявила, что летом особенно популярны такие процедуры, как SMAS-лифтинг, RSL-скульптурирование и гидропилинг.
По её словам, их спокойно можно делать в летний период времени. Так, например, ультразвуковой SMAS-лифтинг не повреждает кожу.

«Особенно растет интерес к RSL-скульптурированию. Эта методика основана на воздействии вращающихся сфер и компрессии, что способствует быстрому лимфодренажу и уменьшению целлюлита. Процедура позволяет за короткий срок добиться заметных результатов в моделировании контуров тела», – добавила в беседе с Газета.ру Гребенщикова.

Ранее врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова заявила, что для сохранения молодости и свежести кожи лица необходимо выбирать подходящие средства по уходу, включающие витаминные компоненты.

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#врач
#тела
#косметолог
#красота
#уход
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В России успешно протестировали вакцину от всех видов рака
06 июня 2024, 19:18

Фото: iStock/Pedro Merino Higueras

Академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что была разработана и успешно протестирована вакцина от всех видов рака.
По его словам, препарат создан на основе мРНК-технологий.

«Важнейшее преимущество состоит в том, что эта технология позволяет создать в клетках очень большие концентрации целевого антигена, — то есть того белка или пептидов, которые, разработчик закодировал в этой мРНК. Это необходимо для того, чтобы показать иммунной системе больного раком человека, как отличить здоровую клетку от злокачественной», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Гинцбург.

Ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин заявил, что к первым симптомам начинающейся раковой опухоли мозга относятся ухудшающиеся зрение и координация, а также изменения внутричерепного давления.

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#наука
#медицина
#онкология
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Врач Шуров назвал неожиданную опасность энергетиков
Врач Шуров: Энергетики обманывают мозг
06 июня 2024, 16:14

Фото: iStock/bauwimauwi

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что энергетики представляют опасность для организма не только своими составляющими элементами, но и негативным влиянием на мозг.
«За счёт кофеина происходит обман уставшего мозга, блокируются аденозиновые рецепторы, и человек может дальше поддерживать высокий уровень физической активности. Когда кофеин перестает действовать, усталость становится сильнее. Кроме того, организм получает огромную дозу сахара, так как в пол-литровой банке энергетика его содержится 12–15 чайных ложек», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шуров.

А врач-невролог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Иванова предостерегла школьников от приёма успокоительных средств и ноотропов перед экзаменами.

«Некоторые родители перед экзаменами начинают давать детям так называемые таблетки для ума – ноотропы. Препараты, стимулирующие работу мозга. Только одиннадцатиклассники забывают, что у таких «волшебных лекарств» есть побочные эффекты, которые могут появиться в самый неподходящий момент – на экзамене», — предупредила в беседе с Общественной Службой Новостей Иванова.

Ранее врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.

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#здоровье
#врач
#препараты
#напитки
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Аллерголог Косова рассказала, как бороться с перекрестной аллергией
06 июня 2024, 16:01

Фото: istockphoto / SementsovaLesia

Что такое перекрестная аллергия и как с ней жить рассказала аллерголог из Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Перекрестная аллергия — это аллергическая реакция, которая возникает на молекулы аллергенов, схожие по своему строению.

«При аллергии, например, на пыльцу деревьев перекрестная реакция может возникнуть на яблоко, грушу, абрикос, вишню, черешню, орехи, картофель.Перекрестная аллергия развивается в области губ и ротовой полости и выражается в покалывании губ и слизистой ротоглотки, зуде верхнего неба и слизистой рта, ощущении кома в горле, охриплости голоса, отеке языка, губ и нёба», — объяснила врач-аллерголог Людмила Косова.

Также симптомами могут быть чихание, кашель, зуд носа и век, слёзотечение. Чтобы выявить на что именно у вас проявляется реакция, необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу. Он проведет необходимые анализы и назначит терапию.

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#подмосковье
#врачи
#картофель
#аллергия
#кома
#анализы
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В Павловском Посаде проведут Единый день диспансеризации
06 июня 2024, 15:49

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Единый день диспансеризации пройдет в Павловском Посаде 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Диспансеризация пройдет 8 июня в поликлинике №3 Павлово-Посадской больницы.

«Все желающие смогут пройти 1-й этап диспансеризации. Для этого необходимо заполнить анкету с вопросами на выявление хронических неинфекционных заболеваний. Специалисты проведут антропометрические измерения, измерения артериального и внутриглазного давления Жители также смогут пройти процедуры ЭКГ, флюорографии и маммографии», — рассказали в пресс-службе.

Все результаты исследований будут доступны пациентам в личном кабинете на Госуслугах.Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Приходить следует натощак.

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