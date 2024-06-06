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В подмосковные стоматологические поликлиники поступят ещё 40 единиц современного оборудования

06 июня 2024, 21:13
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Для стоматологических поликлиник Московской области закупят 40 единиц нового медицинского оборудования. Это, в частности, аппараты для снятия зубных отложений, дентальные рентгеновские аппараты и многие другое, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.


«Для повышения качества стоматологической помощи жителям внедряются новые проекты, – например, «Стоматология. Перезагрузка». Помимо этого, закупается современное оборудование. В текущем году в медучреждения Подмосковья поступят ещё 40 единиц стоматологической техники более чем на 33 млн рублей», – уточнил Сапанюк.
Как добавили в подмосковном Минздраве, медицинская техника поступит в 14 лечебных учреждений Подмосковья. Оборудование закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева по национальному проекту «Здравоохранение».

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#минздрав мо
Названы самые популярные косметологические процедуры на лето
Косметолог Гребенщикова: SMAS-лифтинг можно делать летом
06 июня 2024, 19:50

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Косметолог, главный врач клиники Александра Гребенщикова заявила, что летом особенно популярны такие процедуры, как SMAS-лифтинг, RSL-скульптурирование и гидропилинг.
По её словам, их спокойно можно делать в летний период времени. Так, например, ультразвуковой SMAS-лифтинг не повреждает кожу.

«Особенно растет интерес к RSL-скульптурированию. Эта методика основана на воздействии вращающихся сфер и компрессии, что способствует быстрому лимфодренажу и уменьшению целлюлита. Процедура позволяет за короткий срок добиться заметных результатов в моделировании контуров тела», – добавила в беседе с Газета.ру Гребенщикова.

Ранее врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова заявила, что для сохранения молодости и свежести кожи лица необходимо выбирать подходящие средства по уходу, включающие витаминные компоненты.

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В России успешно протестировали вакцину от всех видов рака
06 июня 2024, 19:18

Фото: iStock/Pedro Merino Higueras

Академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что была разработана и успешно протестирована вакцина от всех видов рака.
По его словам, препарат создан на основе мРНК-технологий.

«Важнейшее преимущество состоит в том, что эта технология позволяет создать в клетках очень большие концентрации целевого антигена, — то есть того белка или пептидов, которые, разработчик закодировал в этой мРНК. Это необходимо для того, чтобы показать иммунной системе больного раком человека, как отличить здоровую клетку от злокачественной», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Гинцбург.

Ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин заявил, что к первым симптомам начинающейся раковой опухоли мозга относятся ухудшающиеся зрение и координация, а также изменения внутричерепного давления.

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#наука
#медицина
#онкология
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Врач Шуров назвал неожиданную опасность энергетиков
Врач Шуров: Энергетики обманывают мозг
06 июня 2024, 16:14

Фото: iStock/bauwimauwi

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что энергетики представляют опасность для организма не только своими составляющими элементами, но и негативным влиянием на мозг.
«За счёт кофеина происходит обман уставшего мозга, блокируются аденозиновые рецепторы, и человек может дальше поддерживать высокий уровень физической активности. Когда кофеин перестает действовать, усталость становится сильнее. Кроме того, организм получает огромную дозу сахара, так как в пол-литровой банке энергетика его содержится 12–15 чайных ложек», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шуров.

А врач-невролог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Иванова предостерегла школьников от приёма успокоительных средств и ноотропов перед экзаменами.

«Некоторые родители перед экзаменами начинают давать детям так называемые таблетки для ума – ноотропы. Препараты, стимулирующие работу мозга. Только одиннадцатиклассники забывают, что у таких «волшебных лекарств» есть побочные эффекты, которые могут появиться в самый неподходящий момент – на экзамене», — предупредила в беседе с Общественной Службой Новостей Иванова.

Ранее врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.

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#здоровье
#врач
#препараты
#напитки
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Аллерголог Косова рассказала, как бороться с перекрестной аллергией
06 июня 2024, 16:01

Фото: istockphoto / SementsovaLesia

Что такое перекрестная аллергия и как с ней жить рассказала аллерголог из Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Перекрестная аллергия — это аллергическая реакция, которая возникает на молекулы аллергенов, схожие по своему строению.

«При аллергии, например, на пыльцу деревьев перекрестная реакция может возникнуть на яблоко, грушу, абрикос, вишню, черешню, орехи, картофель.Перекрестная аллергия развивается в области губ и ротовой полости и выражается в покалывании губ и слизистой ротоглотки, зуде верхнего неба и слизистой рта, ощущении кома в горле, охриплости голоса, отеке языка, губ и нёба», — объяснила врач-аллерголог Людмила Косова.

Также симптомами могут быть чихание, кашель, зуд носа и век, слёзотечение. Чтобы выявить на что именно у вас проявляется реакция, необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу. Он проведет необходимые анализы и назначит терапию.

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#подмосковье
#врачи
#картофель
#аллергия
#кома
#анализы
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В Павловском Посаде проведут Единый день диспансеризации
06 июня 2024, 15:49

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Единый день диспансеризации пройдет в Павловском Посаде 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Диспансеризация пройдет 8 июня в поликлинике №3 Павлово-Посадской больницы.

«Все желающие смогут пройти 1-й этап диспансеризации. Для этого необходимо заполнить анкету с вопросами на выявление хронических неинфекционных заболеваний. Специалисты проведут антропометрические измерения, измерения артериального и внутриглазного давления Жители также смогут пройти процедуры ЭКГ, флюорографии и маммографии», — рассказали в пресс-службе.

Все результаты исследований будут доступны пациентам в личном кабинете на Госуслугах.Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Приходить следует натощак.

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#павловский посад
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В Подмосковье врачи удалили женщине миому размером с футбольный мяч
06 июня 2024, 14:41

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Электростальские врачи удалили пациентке миому размером с футбольный мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 49-летняя женщина поступила с жалобами на обильные и длительные кровотечения, боли внизу живота, частое и болезненное мочеиспускание, задержка стула, общая слабость, сильная утомляемость.

«Операция была выполнена лапаротомическим доступом и продолжалась час. Гигантский узел миомы сдавливал кишечник и мочевой пузырь, доходил верхним краем практически до ребер. Новообразование было удалено с минимальной кровопотерей, при этом матка и придатки матки сохранены», — поделился врач акушер-гинеколог Игорь Ликий.

В данный момент женщину уже готовят в выписке. ​В Минздраве подчеркнули, что женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год.

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#гинеколог
#опухоль
#электросталь
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Врач Муллаярова раскрыла тайну интенсивного выпадения волос
Врач Муллаярова: Причиной выпадения волос является стресс
06 июня 2024, 11:11

Фото: istockphoto / seb_ra

Врач-трихолог МОККВД Анастасия Муллаярова рассказывала о причинах и способах решения проблемы выпадения волос. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-трихолог Анастасия Муллаярова подчеркнула, что для выявления точной причины выпадения волос пациенту необходимо пройти трихоскопию.

«Это современный метод исследования состояния кожи головы и волос, позволяющий под большим увеличением проводить осмотр проблемной зоны. При трихоскопии удается распознать отличительные особенности состояния волос и кожи головы, приводящие к выпадению волос», — объяснила Анастасия Муллаярова.

Она добавила, что зачастую люди пытаются самостоятельно найти источник этого состояния и сдают ненужные анализы, но они не приносят результата.

«Выпадение волос может быть связано со стрессом, анемией, дефицитом микроэлементов и витаминов, патологией эндокринной системы, генетической предрасположенностью, приемом ряда лекарственных препаратов, а также заболеваниями кожи. Важным аспектом диагностики является наличие каких-либо заболеваний, которые проявляются выпадением волос, но ничем другим пока не беспокоят пациента», — отметила специалист.

Для полной реабилитации от выпадения волос профильный врач проводит сбор анамнеза и осмотр, назначает дополнительное обследование и только после этого разработает план индивидуальной терапии.

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#врач
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#анализы
#люди
#стресс
#волосы
#заболевания
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Мытищинское врачи спасли ребёнка с гнойным воспалением кости черепа
06 июня 2024, 09:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Ребёнка возрастом год и девять месяцев вылечили от опасного заболевания отоларингологи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Маленький пациент поступил в клинику с диагнозом острый гнойный синусит и острый гнойный этмоидит. Это воспаление решётчатой кости, расположенной рядом с глазницами. Такое заболевание чревато крайне опасными осложнениями, вплоть до летального исхода.

Первоначально было решено провести консервативное лечение, однако назначенные антибиотики не дали желаемого эффекта. Пришлось прибегнуть к операции.

«Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом. Мы полностью санировали все пазухи носа справа, где было гнойное отделяемое. Все удалили, промыли, прочистили — и на следующий день положительная динамика была налицо», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Мытищинской больницы Виталий Исаев.
Сейчас пациент идёт на поправку, его жизнь вне опасности.

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#здравоохранение
#медицина
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Россиянок предупредили о пагубных последствиях курортных романов
Сексолог Миллер озвучила последствия курортных романов для женской психики
06 июня 2024, 03:50

Фото: istock / LuckyBusiness

Многие женщины могут столкнуться с депрессией после курортного романа. Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru рассказала о влиянии кратковременных любовных отношений на психику.
Миллер пояснила, что у курортных романов есть как преимущества, так и недостатки. К примеру, романтические отношения улучшают настроение, но после их завершения может наступить разочарование. К тому же мужчины и женщины по-разному относятся к подобным романам.

«Когда девушка входит в курортный роман с мыслями о том, что она не влюбится и просто отвлечется, получается все наоборот. Психика женщины очень страдает, отсюда берутся депрессии. Чтобы себя обезопасить, нужно понимать, что это просто курортный роман, флирт, это временно», — предупредила эксперт.
Миллер отметила, что чаще всего курортные романы не имеют продолжения и не заканчивают еще на начальных стадиях. Это может травмировать женщин, тогда как мужчины по окончании романов, обычно, не сталкиваются с негативными последствиями.

Ранее сексолог раскрыла, сколько можно жить без секса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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