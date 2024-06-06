В подмосковные стоматологические поликлиники поступят ещё 40 единиц современного оборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Для стоматологических поликлиник Московской области закупят 40 единиц нового медицинского оборудования. Это, в частности, аппараты для снятия зубных отложений, дентальные рентгеновские аппараты и многие другое, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
«Для повышения качества стоматологической помощи жителям внедряются новые проекты, – например, «Стоматология. Перезагрузка». Помимо этого, закупается современное оборудование. В текущем году в медучреждения Подмосковья поступят ещё 40 единиц стоматологической техники более чем на 33 млн рублей», – уточнил Сапанюк.Как добавили в подмосковном Минздраве, медицинская техника поступит в 14 лечебных учреждений Подмосковья. Оборудование закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева по национальному проекту «Здравоохранение».
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