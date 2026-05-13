Некоторые полезные продукты оказались виновниками метеоризма
Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктория Степанова рассказала, какие полезные продукты могут спровоцировать сильное вздутие живота. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач пояснила, что все виды капусты могут вызвать сильное газообразование в животе. Брокколи, белокочанная, цветная и брюссельская капуста содержат много клетчатки и серосодержащих соединений. При их расщеплении в кишечнике вырабатывается сероводород — газ с неприятным запахом тухлых яиц, рассказала она. Степанова отметила, что сырые капустные листья чаще вызывают проблемы, чем тушеные или приготовленные на пару.
Гастроэнтеролог указала на молоко как на еще один фактор, способствующий метеоризму. По ее словам, у большинства взрослых людей снижается выработка лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар лактозу. Если его недостаточно, лактоза достигает толстой кишки, где ее активно ферментируют бактерии. В результате возникают вздутие, урчание в животе и жидкий стул.
Медик добавила, что FODMAP-продукты могут вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. К ним относятся лук, чеснок, яблоки, груши, грибы, мед, сухофрукты, спаржа и артишоки.
