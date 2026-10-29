Сосудистый хирург предупредил о смертельно опасном «синдроме витрины»

29 октября 2026, 16:05

Врач Францевич посоветовал проверить артерии при боли в икрах на прогулке

Фото: iStock/Rabizo

Сердечно-сосудистый хирург Скандинавского Центра Здоровья, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Францевич объяснил, почему может возникать боль в икрах во время прогулки, которую также называют «синдромом витрины». Об этом пишет «Лента.ру».