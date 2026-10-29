Сосудистый хирург предупредил о смертельно опасном «синдроме витрины»
Сердечно-сосудистый хирург Скандинавского Центра Здоровья, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Францевич объяснил, почему может возникать боль в икрах во время прогулки, которую также называют «синдромом витрины». Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист предупредил, что боль в икрах и хромота часто вызваны атеросклерозом — накоплением холестериновых бляшек на стенках сосудов. В состоянии покоя мышцы ног получают достаточно крови даже через суженные артерии. Однако при ходьбе им требуется больше кислорода, и если сосуд не успевает его доставить, в икре возникают болевые ощущения, жжение или тяжесть.
Эта боль появляется на одной и той же дистанции и проходит, если остановиться на пару минут. В таком случае важно как можно скорее обследовать артерии, поскольку без лечения дистанция, на которой не ощущается боль, будет уменьшаться, пояснил врач.
Францевич добавил, что из-за закупоривания артерий на их стенках могут формироваться аневризмы — выпячивания, которые могут внезапно разорваться. Кроме того, по его словам, атеросклероз редко затрагивает только один сосуд, поэтому после инфаркта или инсульта рекомендуется проверять артерии ног. В руппу риска входят курильщики, люди старше 60 лет, а также те, кто страдает диабетом, гипертонией или имеет высокий уровень холестерина, заключил он.
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