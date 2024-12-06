В подмосковном Детском центре вылечили юную гимнастку с травмой бедра

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске помогли юной гимнастке с серьёзной травмой. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику поступила 10-летняя Саша. Девочка занимается художественной гимнастикой, и на фоне тренировок у неё возникли боли в бедре. Из-за специфики спорта она продолжала тренироваться, но вскоре боль стала невыносимой, Саша не могла наступить на ногу, и семья обратилась к врачу», – рассказали в центре.Юной пациентке поставили диагноз «асептический некроз». Головка её бедренной кости оказалась разрушена.
Врачи КДЦ в ходе операции зафиксировали фрагменты кости и установили пластину, что позволило изменить анатомию тазобедренного сустава и восстановить амплитуду движений.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
Через два месяца после операции девочке сделали рентгенодиагностику. Выяснилось, что хирургическое вмешательство дало прекрасный результат. Вскоре Саша перестанет пользоваться костылями и снова будет жить обычной жизнью.
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Лора Луганская