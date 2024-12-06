В подмосковном Детском центре вылечили юную гимнастку с травмой бедра

Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН доказали, что популярные консерванты — сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и ультрафиолетовому облучению, а следовательно, безопасны для консервации. Об этом сообщили в Минобрнауки России. Данные сорбаты, как отмечается, широко применяются в пищевой промышленности, однако их устойчивость к нагреванию была раньше изучена недостаточно.