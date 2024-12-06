В подмосковном Детском центре младенца избавили от врождённой патологии черепа

Фото: пресс-службе Минздрава МО
В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске помогли шестимесячному мальчику с врождённой патологией черепа – скафоцефалией. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
«Это патология, при которой череп развивается неправильно, становится слишком длинным и узким. Если вовремя не сделать операцию, это приведёт к проблемам в развитии ребёнка, головным болям и снижению мозговой активности. Врачи ДКЦ выполнили пациенту краниопластику – операцию по расширению черепа. С помощью электроинструментов они уменьшили продольный и увеличили поперечный размеры черепа по методике насечек. Это помогло исправить деформацию головы», – сообщили в клинике.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
По оценке медиков, операция прошла успешно. Теперь у ребёнка не будет никаких отклонений. Сейчас он восстанавливается и готовится к выписке.
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Лора Луганская