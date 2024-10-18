Несколько школ Сыктывкара закрываются на карантин из-за эпидемии гриппа

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На территории республики Коми сейчас выросло число зараженных ОРВИ и гриппом, из-за чего часть школ и детских садов закрылись на карантин.
Занятия полностью приостановлены уже в шести учебных учреждениях, в двух только частично.
Роспотребнадзор по Республике Коми рекомендовал перейти в режим карантина тем образовательным учреждениям, в которых обнаружили от 5 до 9 заразившихся внебольничной пневмонией.
Также в рамках проведения карантинных мероприятий будут привлечены специализированные организации для дезинфекции образовательных помещений.
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«Организациям дополнительного образования, физкультурно-спортивным и культурным учреждениям рекомендовано ограничить допуск учеников из вышеперечисленных школ на занятия на время карантина. Образовательный процесс будет приостановлен до 26 октября включительно», — говорится в постановлении мэра города Сыктывкара.
Роспотребнадзор по Республике Коми рекомендовал перейти в режим карантина тем образовательным учреждениям, в которых обнаружили от 5 до 9 заразившихся внебольничной пневмонией.
Также в рамках проведения карантинных мероприятий будут привлечены специализированные организации для дезинфекции образовательных помещений.
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Ольга Енгалычева