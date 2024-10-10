Врач Лютова раскрыла рацион питания ребёнка при заболевании ОРВИ

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Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Анастасия Лютова заявила, что при заболевании ребёнка гриппом или ОРВИ не стоит перекармливать его, вводить новые блюда, а также давать большие порции.
«При заболевании гриппом и ОРВИ врач-педиатр может назначить питание с преобладанием молочных и растительных продуктов, так как они богаты витаминами и минералами. Также полезно обильное питьё, для этого можно выбирать горячий или тёплый чай, клюквенный или брусничный морс, отвар шиповника, щелочную минеральную воду», — добавила в беседе с «Известиями» врач.
До этого сообщалось, что в Кемерове тридцать школ перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения учеников.
«Во всех учреждениях образования города ведется ежедневный учёт посещаемости детей, данные о количестве отсутствующих детей в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ передаются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в г. Кемерово», — приводит «Сiбдепо» сообщение в мэрии Кемерова.
Ранее врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказывала, как отличить кашель, вызванный вирусом гриппа, от кашля при коклюше и какие меры предпринять для защиты.
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