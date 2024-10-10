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Врач Лютова раскрыла рацион питания ребёнка при заболевании ОРВИ

Врач Лютова рекомендовала кормить ребёнка небольшими порциями
10 октября 2024, 18:39
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Анастасия Лютова заявила, что при заболевании ребёнка гриппом или ОРВИ не стоит перекармливать его, вводить новые блюда, а также давать большие порции.
«При заболевании гриппом и ОРВИ врач-педиатр может назначить питание с преобладанием молочных и растительных продуктов, так как они богаты витаминами и минералами. Также полезно обильное питьё, для этого можно выбирать горячий или тёплый чай, клюквенный или брусничный морс, отвар шиповника, щелочную минеральную воду», — добавила в беседе с «Известиями» врач.

До этого сообщалось, что в Кемерове тридцать школ перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения учеников.



«Во всех учреждениях образования города ведется ежедневный учёт посещаемости детей, данные о количестве отсутствующих детей в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ передаются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в г. Кемерово», — приводит «Сiбдепо» сообщение в мэрии Кемерова.

Ранее врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказывала, как отличить кашель, вызванный вирусом гриппа, от кашля при коклюше и какие меры предпринять для защиты.

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#кемерово
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#педиатр
Вирусолог Чепурнов заявил о вероятности распространения Марбурга в ВСУ
10 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/Thicha Satapitanon

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что вирус Марбург может распространиться в рядах ВСУ.
Так он прокомментировал новость о том, что о том, что наёмник из Польши привёз на Украину вирус Марбург.

«Распространяется он обычно от больных людей не воздушно-капельным путём, а через инфицированную кровь, рвотные массы и т. д. То есть все выделения больного человека инфицированы. Если прикасаться, а такое может быть во фронтовых и госпитальных условиях, к человеку не будучи защищённым, то передача возможна», — пояснил в беседе с RT Чепурнов.

А академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о том, что о вирусе Марбург необходимо больше просвещать общественность для того, чтобы устранить небылицы и мифы о заболевании.

«Что надо сделать – поручить ответственным организациям дать чёткие, понятные памятки – что нужно делать при Марбурге – и распространить их. Нужно просто выпустить памятку, и не тратить мыло и другие моющие жидкости на мытьё бананов», — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Онищенко.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что вирус Марбург может передаваться несколькими путями, в том числе через немытые овощи и фрукты.

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#кровь
#врач
#геннадий онищенко
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#наемник
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Роспотребнадзор: в МГУ зарегистрирован случай заболевания корью
10 октября 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Design Cells

Случай заболевания корью зарегистрировали в Институте стран Азии и Африки МГУ. Как проинформировал Роспотребнадзор, до 18 октября в вузе будут дистанционные занятия.
«Руководством учебного заведения были приняты меры об ограничении посещения вуза студентами и преподавателями. В настоящее время в вузе установлен дистанционный формат обучения. Он продлится до 18 октября», — сказано в сообщении.
Ситуацию контролируют специалисты ведомства. Предписано провести противоэпидемические мероприятия в корпусе на улице Моховая.

Ранее сообщалось, что подмосковные медики помогли подростку, который онемел из-за гнойника в мозгу. Парню вернули способность говорить.

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С начала года в Подмосковье врачам предоставили более 180 земельных участков
10 октября 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 180 участков предоставили в безвозмездное пользование узким медицинским специалистам в Московской области в рамках региональной льготной программы «Земля врачам» за первые три квартала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Всего за девять месяцев текущего года участки получили 184 врача. Больше всего участков было предоставлено в Орехово-Зуевском городском округе — 20. На втором месте по этому показателю оказался Пушкинский городской округ, где врачам передали 16 участков, а замыкает топ-3 Талдомский округ, где выделили 15 участков», — говорится в сообщении.
Программа «Земля врачам» действует в Московской области уже три года. За это время участки получили 2 тысячи 352 врача.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье врачи спасли подростка, онемевшего из-за гнойника в мозгу
10 октября 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

16-летнего юношу, потерявшего способность говорить из-за гнойного воспаления оболочек головного мозга, спасли и вернули ему речь врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД).
Пациент поступил в клинику с потерей речи и сильной головной болью. Выяснилось, что гнойное воспаление в мозгу, которое врачи выявили в ходе диагностики, стало осложнением после лор-заболевания и развивалось в течение полугода. Сначала речь стала ухудшаться, а потом юноша полностью онемел.
«Мы экстренно провели операцию, в ходе которой удалили часть черепной кости и дренировали очаг воспаления — убрали скопившийся гной с помощью специальной трубки. Обе процедуры довольно серьезные и требуют высокой квалификации докторов, но они необходимы для спасения жизни. Операция прошла успешно», — рассказала нейрохирург Ольга Докучаева.
Она добавила, что сразу после операции речь у пациента начала восстанавливаться. Сейчас юношу выписали на амбулаторное лечение, он проходит курс реабилитации с логопедом. Специалисты заверили, что в дальнейшем его речь восстановится полностью.

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#минздрав мо
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В Москве врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат
Врачи НИИ им. Н.В. Склифосовского спасли мужчину с аневризмой размером с гранат
10 октября 2024, 13:24

Фото: iStock/Gumpanat

В НИИ имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшной аорты размером с гранат. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заявление Анастасии Раковой, заммэра столицы по вопросам социального развития.
Мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль за грудиной, в правом подреберье и области поясницы. Во время обследования медики выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты — главного сосуда, который снабжает организм кровью. Было принято решение о проведении экстренной операции.

Ситуацию значительно усложнили особенности аневризмы: из-за своего огромного размера она сдавила участок кишечника. Также у мужчины была обширная гематома в забрюшинном пространстве.

Во время операции стало известно, что у пациента работала лишь одна почка — левая. Профессионализм сосудистых хирургов, анестезиологов и реаниматологов помог спасти мужчину. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении и чувствует себя хорошо.

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#мужчина
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Педиатр Ровенская рассказала, как сохранить здоровье ребёнка осенью
10 октября 2024, 12:19

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Осенью значительно возрастает риск подхватить простуду, особенно часто болеют дети. О том, что надо делать, чтобы снизить эту опасность, рассказала педиатр, заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Юлия Ровенская.
Врач напомнила, что лучшей защитой от гриппа является прививка. При этом она отметила, что вакцинация не гарантирует от заражения, но позволяет избежать тяжёлого течения болезни и опасных осложнений.

«Важно, чтобы привита была вся семья», — подчеркнула Ровенская.
Повысить сопротивляемость детского организма вирусам поможет также правильный режим, при этом главное, чтобы ребёнок высыпался.

«Например, детям в возрасте до пяти лет нужно спать около 13 часов в сутки, а после восьми лет — не менее девяти часов», — сказала врач.
Важно и правильное питание, особенно продукты, содержащие витамин D.

«Этот витамин содержится в таких продуктах как, рыба, яичные желтки и говяжья печень», — сообщила Ровенская.
Особую роль в защите от вирусов играет гигиена.

«Необходимо мыть руки после каждого прихода с улицы. Ребёнку, когда он возвращается из школы или детского сада, можно делать профилактические промывания носа солевыми растворами и полоскания горла. Квартиру нужно проветривать не менее двух раз в день, а на пике сезонной заболеваемости рекомендуется ежедневная влажная уборка», — сказала Ровенская.
Она добавила, что при появлении признаков заболевания следует обращаться за медицинской помощью: врач поставит диагноз и назначит нужное лечение.

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#здоровье
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#московская область
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Врачи из Мытищ предупреждают о риске инфекционного воспаления кожи из-за новой обуви
10 октября 2024, 11:51

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Мытищинскую больницу поступила пятнадцатилетняя девушка с подозрением на рожистое воспаление ноги. После проведения клинических и диагностических исследований диагноз подтвердился, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Причиной заболевания стала мозоль, полученная из-за ношения новой обуви.

Рожа — это инфекционное воспаление кожи и подкожной клетчатки, вызываемое бактериями стрептококками. Обычно это заболевание приводит к серьёзным осложнениям, связанным с нарушением циркуляции лимфы и тканевой жидкости в организме, особенно у детей.

«Этот случай нетипичный, поскольку обычно рожистое воспаление диагностируются в пожилом возрасте. Девочка попала к нам на 4 сутки болезни с тяжелым течением – высокой температурой, слабостью, ознобом, выраженной интоксикацией. При осмотре наблюдались отечность ноги и покраснение в зоне поражения. Оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию с хорошим результатом», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением Раиса Попова.

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В Московской области открылись ещё семь школ паллиативного ухода
10 октября 2024, 10:43

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области открылись ещё семь школ паллиативного ухода, которые находятся под контролем координационного центра паллиативной медицины. Они расположены в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах. В этих школах родственникам пациентов рассказывают, как правильно ухаживать за больными, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Порой, самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных — быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут как создать дома комфортные условия для больного и обучат правильному уходу. Обучение бесплатное, и его проводят врачи паллиативной мед.помощи и психологи. Сейчас мы запустили еще 7 новых школ паллиативного пациента», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Кроме того, в школах могут обучаться социальные работники.

В настоящее время в Московской области уже функционируют 24 школы паллиативного ухода.

Расписание занятий и их темы доступны на портале паллиативной помощи, на сайтах больниц и в социальных сетях.

Важно отметить, что обучение в этих школах является бесплатным.

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Инфекционист Кандоба рассказала, как понять, что у ребёнка коклюш
10 октября 2024, 09:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В период ОРВИ и осенних заболеваний многие родители сталкиваются с кашлем у своих детей. Если кашель становится длительным и приступообразным, особенно беспокоит ребёнка во время сна, это может быть признаком коклюша. Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала, как отличить кашель, вызванный вирусом гриппа, от кашля при коклюше и какие меры предпринять для защиты.
«Коклюш — бактериальная инфекция, которой можно заразиться воздушно-капельным путем. У заболевания долгий инкубационный период — до 20 дней. При этом начало коклюша схоже с другими симптомами простудных заболеваний. Ребенок начинает кашлять, но сильного подъема температуры нет и чувствует себя хорошо. Через 5-7 дней кашель усиливается, становится приступообразным, особенно во время сна. Причина в возбудителе коклюша — микробе Bordetella pertussis. Он выделяет токсин, который поражает эпителий трахеи и кашлевой центр ЦНС. Иногда кашель сопровождает дыхательный спазм, заканчивающийся рвотой. Это самые характерные симптомы коклюша», — рассказала Кандоба.
Коклюш опасен тем, что во время спазмов у ребёнка могут возникать задержки дыхания на несколько секунд, что приводит к гипоксии и повреждению головного мозга. В редких случаях может развиться «коклюшная пневмония».

Тяжёлое течение коклюша может привести к летальному исходу.

«Очень опасен коклюш для маленьких детей. У младенцев гипоксия может спровоцировать нарушение сознания вплоть до комы. Поэтому в возрасте до года коклюш лечат в стационарных условиях. В старшем возрасте заболевание может лечиться амбулаторно. Эффективный способ выявить коклюш — сделать посев из зева, а также анализ крови на специфические антитела к возбудителю коклюша Bordetella pertussis. Также информативен общий анализ крови, в котором будет общий лейкоцитоз с относительным лимфоцитозом при нормальной СОЭ», — добавила врач-инфекционист.
Лечение будет направлено на устранение симптомов. Антибиотики уже не помогут, поэтому используются противокашлевые препараты.

Важно вовремя сделать ребёнку прививку от коклюша. Национальный календарь профилактических прививок предусматривает трёхкратную вакцинацию с интервалом в 1,5 месяца: в 3, 4,5 и 6 месяцев.

Ревакцинация проводится в 18 месяцев.

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