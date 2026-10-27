Невролог дал советы по снижению риска инсульта
Снизить вероятность инсульта помогают регулярный контроль артериального давления, сбалансированное питание, отказ от курения и ограничение употребления алкоголя. Важную роль также играют профилактические обследования, позволяющие своевременно выявлять факторы риска. Об этом рассказал заведующий неврологическим отделением Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика Антон Короткевич, сообщили в Минздраве Кузбасса.
По словам специалиста, одна из основных мер профилактики — систематическое измерение давления. Врач рекомендует проверять его ежедневно. Если показатели превышают нормальные значения, необходимо обратиться к терапевту, пройти обследование и при наличии показаний получить назначения для медикаментозного лечения гипертонии.
Не менее значимым фактором остается рацион. Короткевич советует ежедневно употреблять не менее 400–500 граммов овощей, фруктов и других растительных продуктов. Они обеспечивают организм микроэлементами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сосудов и косвенно способствуют нормализации артериального давления.
При этом из питания стоит по возможности исключить трансжиры, в том числе содержащиеся в некоторых продуктах быстрого приготовления. В качестве альтернативы специалист рекомендует выбирать источники ненасыщенных жиров: жирную рыбу, растительные масла, семена льна и чиа.
Отдельное внимание невролог уделил вредным привычкам. По его словам, от курения необходимо отказаться полностью, а употребление алкоголя — ограничить. Табачный дым способствует сужению сосудов и недостаточному снабжению головного мозга кислородом. При длительном воздействии курение также может ухудшать эластичность сосудистых стенок и повышать риск тромботических осложнений, передает портал VSE42.RU.
Еще одним условием профилактики инсульта врач назвал регулярную диагностику. Ежегодные обследования и лабораторные анализы помогают оценивать состояние организма, выявлять возможные нарушения и своевременно принимать меры для снижения риска сосудистых заболеваний.
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