Невролог дал советы по снижению риска инсульта

27 октября 2026, 14:57

Невролог Короткевич: отказ от курения и измерение давления снизят риск инсульта

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Снизить вероятность инсульта помогают регулярный контроль артериального давления, сбалансированное питание, отказ от курения и ограничение употребления алкоголя. Важную роль также играют профилактические обследования, позволяющие своевременно выявлять факторы риска. Об этом рассказал заведующий неврологическим отделением Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика Антон Короткевич, сообщили в Минздраве Кузбасса.