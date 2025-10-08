Невролог Новосёлов заметил у Трампа когнитивные нарушения

08 октября 2025, 15:57

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Жажда американского лидера Дональда Трампа получить Нобелевскую премию указывает на когнитивные нарушения. Об этом рассказал врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новосёлов.





По словам специалиста, когнитивные нарушения у Трампа проявляются повторением одних и тех же фраз, падкостью на лесть и фиксацией на событиях, которые не связаны с темой разговора. Новосёлов пояснил, что именно стремление к похвале усиливает желание Трампа получить Нобелевскую премию «как желанную игрушку».





«С моей точки зрения, он не понимает, что делает. Например, говорить о мире и бомбить в этот момент ядерные объекты — это просто колоссальная глупость. Поэтому, конечно, перед нами старый человек с когнитивными нарушениями, но они не вышли на уровень деменции», — пояснил невролог в разговоре с «Москвой 24».

«У него что-то засело в голове, и он не может от этого избавиться», — приводит издание слова Прицкера.