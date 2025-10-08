Сомнолог заявил о «пандемии бессонницы» в России
В России зафиксирован резкий рост числа людей, страдающих хроническими нарушениями сна. Как сообщил сомнолог Роман Бузунов в интервью изданию «Постньюс», с 2020 года количество таких пациентов увеличилось с 15% до 40%.
По словам специалиста, основным фактором развития «пандемии бессонницы» стала повышенная тревожность, вызванная как глобальными, так и внутренними социальными и экономическими изменениями. Как оказалось, в 90% случаев проблема появляется из-за острого или хронического стресса.
Он также напомнил, что существует более 60 различных нарушений сна, способных серьёзно повлиять на общее состояние здоровья. С начала пандемии коронавируса в 2020 году ситуация значительно ухудшилась: уровень тревожности вырос, а качество ночного отдыха россиян продолжает снижаться..
