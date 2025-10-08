Сомнолог заявил о «пандемии бессонницы» в России

08 октября 2025, 15:50

Фото: iStock/fizkes

В России зафиксирован резкий рост числа людей, страдающих хроническими нарушениями сна. Как сообщил сомнолог Роман Бузунов в интервью изданию «Постньюс», с 2020 года количество таких пациентов увеличилось с 15% до 40%.