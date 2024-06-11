Обезьяна всех болезней: Невролог Хорошев назвал неочевидную причину рассеянного склероза

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Ежегодно 11 июня в России отмечается день рассеянного склероза. Целью такого дня является привлечение внимания общественности к проблемам пациентов, которые страдают этим тяжелым неврологическим заболеванием.
В России число людей, которым поставлен диагноз «рассеянный склероз», превышает 85 тысяч человек; ежегодный прирост составляет 7,7%.
Врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что «рассеянный склероз» является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы.
Однако некоторые симптомы всё-таки, по словам эксперта, заметить и выделить можно, например: дискомфорт, забывчивость, потеря чувствительности и двигательности — любой неожиданный невралгический симптом.
Специалист назвал самую неочевидную причину, которая может спровоцировать болезнь, — чрезмерная чистота.
Павел Хорошев добавил, что люди с заболеванием «рассеянного склероза» живут по-разному: многие погибают в течение двух-трёх лет, некоторые живут по 25 лет после диагностики, а есть те, которые живут более 35 лет.
По рекомендациям собеседника, самое важное в этом — пройти магнитно-резонансную томографию, которая покажет все участки мозга, и проконсультироваться с врачом, который даст верные инструкции.
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Врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что «рассеянный склероз» является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы.
«Конкретных симптомов нет. «Рассеянный склероз» опытные неврологи называют обезьяной всех болезней, поскольку поражение тканей мозга может быть мультифокальным, то есть в самых разных точках головного мозга. Невозможно предугадать, где это будет. Например, представим, что в любой город упала бомба, и то, что она поразит, там и повреждения — так и с организмом», — объяснил врач.
Однако некоторые симптомы всё-таки, по словам эксперта, заметить и выделить можно, например: дискомфорт, забывчивость, потеря чувствительности и двигательности — любой неожиданный невралгический симптом.
Специалист назвал самую неочевидную причину, которая может спровоцировать болезнь, — чрезмерная чистота.
«Замечено, что чаще всего заболевание встречается у семей, которые агрессивно занимаются уборкой своей квартиры — сверх чистота приводит к тому, что иммунная нагрузка на тело снижается, а ведь наш организм создан для постоянной войны с окружающей средой. Наши предки, несмотря на условия антисанитарии, были здоровы. Наша система привыкла к жестким условиям, и если эта нагрузка снижается, то в ней возникает разложение. Если иммунную систему разумно загружать, то частота всех аутоиммунных болезней, в том числе рассеянного склероза, снижается», — отметил невролог.
Павел Хорошев добавил, что люди с заболеванием «рассеянного склероза» живут по-разному: многие погибают в течение двух-трёх лет, некоторые живут по 25 лет после диагностики, а есть те, которые живут более 35 лет.
По рекомендациям собеседника, самое важное в этом — пройти магнитно-резонансную томографию, которая покажет все участки мозга, и проконсультироваться с врачом, который даст верные инструкции.
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Анастасия Бондарева