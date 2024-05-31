Врач Эдигер заявил о шансе человечества победить рассеянный склероз

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Врач Александр Эдигер заявил, что современные методики выявления и лечения рассеянного склероза сделали большой рывок вперёд.
Благодаря этому пациенты с таким диагнозом могут годами жить обычной жизнью, принимая специальные лекарства.
А в Санкт-Петербургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова» прошёл операционно-диагностический день, в рамках которого офтальмологи осмотрели более 100 юных пациентов и провели 13 операций по коррекции различных форм косоглазия. Как передаёт «Петербургский дневник», медосмотр прошли ученики петербургских школ. Само мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей.
Ранее сообщалось, что жители Балашихи Московской области в ближайшую субботу, 1 июня, смогут бесплатно проверить здоровье на предмет хронических заболеваний и факторов их развития смогут в мобильном фельдшерско-акушерском пункте.
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«Человек хоть и вынужден принимать лекарства практически всю оставшуюся жизнь, но не получает инвалидизирующие нервные нарушения. Хоть рассеянный склероз как явление во врачебной практике и не побеждён полностью, но медицинские исследования в этой плоскости ведутся серьёзные. Думаю, есть осторожный оптимизм, что мы вскоре подойдем к этой черте», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
А в Санкт-Петербургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова» прошёл операционно-диагностический день, в рамках которого офтальмологи осмотрели более 100 юных пациентов и провели 13 операций по коррекции различных форм косоглазия. Как передаёт «Петербургский дневник», медосмотр прошли ученики петербургских школ. Само мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей.
Ранее сообщалось, что жители Балашихи Московской области в ближайшую субботу, 1 июня, смогут бесплатно проверить здоровье на предмет хронических заболеваний и факторов их развития смогут в мобильном фельдшерско-акушерском пункте.
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Мелисса Тимофеева