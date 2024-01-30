Подмосковный гематолог Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Курение вейпа отрицательно влияет на свёртываемость крови. Об этом в эфире «Радио 1» заявила главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп. При этом она сослалась на лабораторные исследования.
«Во время применения вейпа в организм попадают вещества, которые отравляют клетки печени и сосудов. Из-за этого снижается потенциал свёртывания крови. Я это видела своими глазами. Если вечером человек долго курил вейп, утром у него по всему лицу и телу выступит сыпь. Это связано со снижением факторов свёртывания, и это подтверждено лабораторными исследованиями», – сказала собеседница «Радио 1».По словам Аппалуп, снижение свёртываемости крови может, в свою очередь, привести к летальному исходу, если курильщик вейпа получит серьёзные травмы.
«Если у человека на фоне полного здоровья произойдёт токсическое снижение факторов свёртывания, то, когда он получит травму, какое-то повреждение, попадёт в аварию, это может вызвать фатальные последствия», – предупредила врач.Аппалуп добавила, что длительное применение вейпа тотально отравляет кровь, и её компоненты становятся непригодными ни для самого человека, ни в том случае, если планирует стать донором.
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