Невролог назвал несуществующий диагноз
Врач-невролог Александр Ткачёв пояснил, что еда редко выступает единственной причиной мигрени, однако в определённый день способна снизить порог её возникновения. Об этом стало известно 4 сентября.
По словам основателя сети клиник, приступ обычно провоцируется сочетанием факторов — недосыпом, стрессом, пропущенным приёмом пищи, избытком кофеина и употреблением алкоголя, пишет RT. В таких случаях последний продукт ошибочно назначают «виновником», тогда как без сопутствующих обстоятельств он мог бы не вызвать головную боль.
Специалист подчеркнул, что диагноза «пищевая мигрень» не существует: симптомы — тошнота, свето- и звукобоязнь — идентичны другим формам заболевания. Единственный отличительный признак — повторяющаяся временная связь между продуктом и приступом, однако она не доказывает причинно-следственную зависимость.
Врач привёл пример с шоколадом: тяга к нему может возникать в продромальной фазе мигрени, когда изменение аппетита и настроения уже являются первыми симптомами начинающегося приступа. Сама боль появляется позже, из-за чего шоколад ошибочно воспринимается как провокатор. Аналогичная ситуация — с твёрдыми сырами, содержащими тирамин: большинство исследований не подтвердили устойчивую связь с мигренью.
Кофеин, по словам Ткачёва, действует двойственно: в малых дозах он может облегчать боль и усиливать эффект анальгетиков, тогда как избыток кофе, резкие колебания в потреблении или внезапный отказ способны спровоцировать приступ. Алкоголь, особенно красное вино, действительно часто называют провокатором, однако реакция индивидуальна и зависит от количества, обезвоживания, пропущенной еды и режима сна.
В числе предполагаемых триггеров также упоминаются колбасы с нитритами, усилители вкуса, подсластители, цитрусовые и ферментированные продукты. Однако, отметил эксперт, эти списки основаны главным образом на субъективных сообщениях пациентов, а результаты качественных научных работ остаются неоднозначными. Гораздо более весомым фактором, по его словам, является нерегулярное питание — голод, длительные перерывы между едой и дефицит жидкости нередко играют бо́льшую роль, чем конкретные продукты.
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