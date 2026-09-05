Невролог назвал несуществующий диагноз

05 сентября 2026, 21:23

Невролог Ткачёв назвал «пищевую мигрень» несуществующим диагнозом

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Врач-невролог Александр Ткачёв пояснил, что еда редко выступает единственной причиной мигрени, однако в определённый день способна снизить порог её возникновения. Об этом стало известно 4 сентября.