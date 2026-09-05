Врач предупредила о нетипичных ранних признаках болезни Альцгеймера
Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская перечислила нетипичные ранние признаки болезни Альцгеймера. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист отметила, что на болезнь Альцгеймера могут указывать такие симптомы, как нарушения сна, беспричинное отдаление от близких, трудности в устной и письменной коммуникации, а также проблемы с узнаванием мест и людей. По её словам, эти признаки могут появиться задолго до явных проблем с памятью.
Чудинская указала, что одним из самых ранних неврологических признаков нейродегенеративных заболеваний является изменение обоняния. Снижение чувствительности к запахам может проявляться на доклинической стадии заболевания, что важно для своевременного начала лечения. Если человек начал хуже различать запахи, но при этом не испытывает проблем с памятью, это должно насторожить, особенно если присутствуют и другие симптомы, подчеркнула невролог.
Доктор также рекомендовала обратить внимание на внезапные изменения в поведении человека, такие как раздражительность, замкнутость или, наоборот, чрезмерная беспечность. Такие изменения могут проявляться в виде необоснованной агрессии или неуместного веселья, заключила она.
Читайте также: