Врач предупредила о нетипичных ранних признаках болезни Альцгеймера

05 сентября 2026, 18:32

Врач Чудинская: Изменение обоняния — ранний признак болезни Альцгеймера

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Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская перечислила нетипичные ранние признаки болезни Альцгеймера. Об этом пишет «Лента.ру».