Невролог назвал самые опасные позы для сна
Невролог Маматов назвал позы во сне, которые вызывают боль в шее и пояснице
Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал, какие позы во сне чаще всего вызывают дискомфорт.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что оценивать правильность позы для сна нельзя отдельно от человека.
«Имеют значение состояние позвоночника и суставов, особенности мышечного тонуса, наличие боли и даже матрас и подушка. Поэтому одна и та же поза одному человеку может подходить, а другому — усиливать симптомы», — сказал Маматов.Проблемными врач назвал сон на животе (голова долго повёрнута в сторону — напряжение в шее), сон в скрученном положении (мышцы остаются в напряжении — скованность в спине), слишком высокую или низкую подушку (шея в неудобном положении — боль), а также слишком мягкий или жёсткий матрас.
Эксперт подчеркнул: главный ориентир — самочувствие после сна. При регулярной боли, онемении или скованности стоит оценить позу, подушку, матрас и состояние опорно-двигательной системы.