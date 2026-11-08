Невролог назвал самые опасные позы для сна

08 ноября 2026, 15:49

Невролог Маматов назвал позы во сне, которые вызывают боль в шее и пояснице

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал, какие позы во сне чаще всего вызывают дискомфорт.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что оценивать правильность позы для сна нельзя отдельно от человека.

«Имеют значение состояние позвоночника и суставов, особенности мышечного тонуса, наличие боли и даже матрас и подушка. Поэтому одна и та же поза одному человеку может подходить, а другому — усиливать симптомы», — сказал Маматов.