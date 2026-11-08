Врач раскрыл способ избежать варикоза при работе «на ногах»

08 ноября 2026, 13:58

Врач Трахтман: главный враг при стоячей работе — монотонная нагрузка на икры

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Варикозное расширение вен — одно из самых распространенных заболеваний: его симптомы наблюдаются не менее чем у трети населения Земли, при этом многие пациенты обращаются за медицинской помощью уже на поздних стадиях, когда консервативное лечение менее эффективно. Об этом сообщил доктор медицинских наук Павел Трахтман.





По словам специалиста, варикоз представляет собой патологическое изменение венозных стенок: сосуды теряют эластичность и расширяются, клапаны перестают работать правильно, из-за чего кровь застаивается, пишет «Газета.Ru». Основными факторами риска развития заболевания являются наследственная предрасположенность, длительное пребывание в сидячем или стоячем положении, подъем тяжестей и избыточная масса тела.



Для людей, чья работа связана с постоянным пребыванием «на ногах» — продавцов, парикмахеров, хирургов, официантов, учителей, — главную опасность представляет монотонность нагрузки. Когда человек часами стоит на месте, икроножные мышцы почти не сокращаются, хотя именно они выполняют роль «насоса», проталкивающего венозную кровь обратно к сердцу вопреки силе тяжести. Без этого кровь застаивается, давление в венах растет, а стенки сосудов постепенно теряют тонус.



Первые признаки варикоза легко списать на усталость после рабочего дня. Среди них — тяжесть и усталость в ногах к вечеру, отеки лодыжек, проходящие после сна, ночные судороги икроножных мышц, зуд, жжение и ощущение «распирания» по ходу вен, а также сосудистые «звездочки» на коже. Если хотя бы один из этих симптомов беспокоит регулярно, врач рекомендует записаться к флебологу.





«Простое упражнение — подъем на носки и медленное опускание, 15-20 повторений каждый час — эффективно активизирует венозный отток. Если есть возможность, старайтесь не стоять на месте несколько часов подряд: каждые 45-60 минут делайте короткие прогулки. Во время отдыха полезно поднимать ноги выше уровня сердца: если лежите на диване, положите под вытянутые ноги подушку или валик на 15-20 минут», — советует Трахтман.