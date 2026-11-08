Россиянам назвали главную зимнюю привычку, которая ведёт к простудам

08 ноября 2026, 13:01

Врач Водовозов: скученность в тёплых помещениях провоцирует рост ОРВИ зимой

Фото: Istock/Dima Berlin

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал постоянное нахождение в закрытых помещениях привычкой, которая ведёт к простудам в холода.





В беседе с изданием «Абзац» специалист отметил, что ОРВИ зимой провоцирует в числе прочего высокая скученность людей в тепле.

«У нас есть такая привычка — скапливаться в тёплых помещениях. Это как раз очень зимняя привычка, и в том числе поэтому различные ОРВИ как раз имеют подъём в холодное время года. Это не потому, что мы остываем, не потому, что там ещё что-то в этом роде, а именно потому, что скученность», — пояснил врач.