Показанный SHAMAN «завтрак русского мужика» назвали путём к деменции

08 ноября 2026, 09:05

Диетолог Соломатина: завтрак SHAMAN ускоряет диабет и раннее старение

Фото: Istock/alely

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что завтрак из варёной колбасы и белого хлеба, который показал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), ускоряет развитие диабета и вызывает раннее старение.





В беседе с изданием «Абзац» специалист назвала такой бутерброд несбалансированным: белый хлеб даёт простые углеводы без клетчатки и витаминов, а колбаса содержит нитрит натрия, глутамат и фосфаты вместо мяса.

«Такое питание очень быстро приводит к диабету, падению тестостерона, разрушению мелких капилляров, инфарктам, инсультам и усыханию мозга. Систематические нарушения мозгового кровообращения на фоне неправильного питания неизбежно оборачиваются глубокой возрастной деменцией. В молодости хорошая генетика справляется, но потом люди превращаются в немощных стариков и заканчивают плачевно», — подчеркнула врач.