Невролог назвала причины появления головных болей весной
Невролог Воробьева: дефицит витаминов может привести к головным болям весной
Смена погодных условий и авитаминоз могут приводить к приступам головной боли в весенний период. Об этом предупредила врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.
Она уточнила, что головная боль может появляться из-за дефицита в организме витаминов при несбалансированном питании и недостатке солнечного света, а также из-за стресса, который происходит на фоне изменений погодных условий.
«В целом переход от своеобразной зимней спячки к более активному режиму требует от организма хороших адаптивных возможностей. Но весной они часто ослаблены из-за общей усталости организма, поэтому могут возникать головные боли, в том числе от напряжения», — рассказала Воробьева Москве 24.
Она посоветовала спать не менее шести–семи часов в сутки, а на отдых выделять около четырех часов. Это время лучше потратить на прогулки и занятия спортом. Кроме того, стоит сдать анализы на дефицит витаминов и микроэлементов.