Невролог назвала причины появления головных болей весной

10 марта 2026, 17:55

Невролог Воробьева: дефицит витаминов может привести к головным болям весной

Фото: iStock/fizkes

Смена погодных условий и авитаминоз могут приводить к приступам головной боли в весенний период. Об этом предупредила врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.





Она уточнила, что головная боль может появляться из-за дефицита в организме витаминов при несбалансированном питании и недостатке солнечного света, а также из-за стресса, который происходит на фоне изменений погодных условий.





«В целом переход от своеобразной зимней спячки к более активному режиму требует от организма хороших адаптивных возможностей. Но весной они часто ослаблены из-за общей усталости организма, поэтому могут возникать головные боли, в том числе от напряжения», — рассказала Воробьева Москве 24.