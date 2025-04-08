«Уничтожает опухолевую клетку»: Онколог рассказал про эффективность новой вакцины от рака

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В России ведется разработка уникальной вакцины от рака, которая проходит первые из трех этапов клинических исследований. Ожидается, что препарат будет доступен для полноценного применения в лечении через 4−6 лет.
Доктор медицинских наук, профессор-онколог-гематолог Александр Серяков в беседе с «Радио 1» напомнил, что российских противоопухолевых вакцин существует несколько, однако ряд из них не проходит регистрацию.
По его словам, имеются профилактические вакцины, лечебные, но те, которые разрабатываются сейчас, направлены на индивидуальный подход к пациенту.
Он добавил, что сам вирус, благодаря этому белку, находит опухолевую клетку, уничтожает ее и дополнительно активирует иммунную систему организма.
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«Но именно сейчас было заявлено о двух новых вакцинах. Персонализированные МРНК-вакцины, у которых еще нет названия. От них ожидают прорывную технологию, но на самом деле это разрабатывается еще с 90-х годов», — сказал эксперт.
По его словам, имеются профилактические вакцины, лечебные, но те, которые разрабатываются сейчас, направлены на индивидуальный подход к пациенту.
«Механизм в том, что нарабатываются определенные антитела, и на основе опухолевой ткани самого пациента, которые возвращаются в организм и заставляют иммунитет работать против опухоли, прописывается персонализированная терапия. В первую очередь мы надеемся помочь пациентам с меланомой — один из самых злых раков кожи. А вторая вакцина — онколитическая — основана на базе четырех измененных вирусов, которые присоединяются тоже к биологической основе организма человека», — объяснил онколог.
Он добавил, что сам вирус, благодаря этому белку, находит опухолевую клетку, уничтожает ее и дополнительно активирует иммунную систему организма.
«Но говорить об их эффективности сейчас очень трудно, потому что исследования прошли на лабораторных животных. В мире разрабатывается около 400 противоопухолевых вакцин, но практически ни одна не дошла до финиша. Существует только три официально зарегистрированных вакцины», — отметил Серяков.
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Анастасия Панченко