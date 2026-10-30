Невролог ответил, что нужно делать для профилактики инсульта

30 октября 2026, 11:37

Невролог Исмаилов: профилактика инсульта начинается с самоконтроля

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Врач-невролог Али Исмаилов рассказал, что многие факторы риска инсульта формируются годами, однако на значительную их часть можно повлиять с помощью самоконтроля. Об этом пишет «Лента.ру».





По словам специалиста, речь идет не только об измерении артериального давления. Врач отметил важность регулярного контроля давления даже при отсутствии жалоб, поскольку человек может годами жить с повышенным давлением, не подозревая об этом. Исмаилов заметил, что повседневный образ жизни напрямую влияет на здоровье.





«Достаточно ли мы двигаемся? Как питаемся? Следим ли за массой тела? Курим ли? На первый взгляд это обычные бытовые вопросы. Но именно ответы на них во многом определяют риск развития не только инсульта, но и сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Например, всего 30 минут быстрой ходьбы пять дней в неделю уже соответствуют минимальному рекомендованному объёму умеренной физической активности», — указал доктор, отметив, что заниматься здоровьем гораздо разумнее до появления болезни, чем потом бороться с ее последствиями, поскольку даже современная медицина не всегда позволяет полностью восстановить утраченные функции.