Врач объяснил, почему человек может чувствовать усталость при достаточном количестве сна

30 октября 2026, 10:48

Невролог Анфилова: человек может просыпаться уже уставшим из-за нарушения сна

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Утренняя усталость не всегда свидетельствует о том, что человек спит недостаточно долго. Даже после полноценного по продолжительности ночного отдыха можно просыпаться разбитым, если нарушено качество сна. Среди возможных причин — нерегулярный режим, стресс, неподходящие условия в спальне и некоторые расстройства сна.





Как отметила в беседе с RT врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Елизавета Анфилова, взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. Однако продолжительность отдыха сама по себе не гарантирует восстановления сил. На самочувствие после пробуждения могут влиять привычки и внешние обстоятельства, которые мешают организму полноценно отдохнуть ночью.





«Так, на качество сна могут влиять различные факторы, например, нерегулярный режим сна, при котором человек ложится спать и просыпается в разное время, сменная работа, хронический стресс, неподходящие условия для ночного отдыха, например шум или духота в помещении, а также употребление кофеинсодержащих напитков и алкоголя, особенно во второй половине дня», — пояснила специалист.

«Ещё одно нарушение — обструктивное апноэ сна — состояние, при котором во время сна верхние дыхательные пути периодически сужаются или полностью перекрываются, из-за чего дыхание ослабевает или временно прекращается», — добавилаАнфилова.

«На обструктивное апноэ сна могут указывать регулярный громкий храп, пробуждения с ощущением нехватки воздуха, остановки дыхания во сне, которые замечает близкий человек, выраженная дневная сонливость и утренние головные боли. Опасность апноэ заключается не только в ухудшении качества сна: это состояние также связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии», — предупредила невролог.