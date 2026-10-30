Врач объяснил, почему человек может чувствовать усталость при достаточном количестве сна
Утренняя усталость не всегда свидетельствует о том, что человек спит недостаточно долго. Даже после полноценного по продолжительности ночного отдыха можно просыпаться разбитым, если нарушено качество сна. Среди возможных причин — нерегулярный режим, стресс, неподходящие условия в спальне и некоторые расстройства сна.
Как отметила в беседе с RT врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Елизавета Анфилова, взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. Однако продолжительность отдыха сама по себе не гарантирует восстановления сил. На самочувствие после пробуждения могут влиять привычки и внешние обстоятельства, которые мешают организму полноценно отдохнуть ночью.
«Так, на качество сна могут влиять различные факторы, например, нерегулярный режим сна, при котором человек ложится спать и просыпается в разное время, сменная работа, хронический стресс, неподходящие условия для ночного отдыха, например шум или духота в помещении, а также употребление кофеинсодержащих напитков и алкоголя, особенно во второй половине дня», — пояснила специалист.
Ещё одной причиной постоянной усталости по утрам могут быть нарушения сна. В частности, речь идёт о бессоннице, при которой возникают проблемы с засыпанием, ночные пробуждения или слишком раннее пробуждение с невозможностью снова уснуть.
«Ещё одно нарушение — обструктивное апноэ сна — состояние, при котором во время сна верхние дыхательные пути периодически сужаются или полностью перекрываются, из-за чего дыхание ослабевает или временно прекращается», — добавилаАнфилова.
При обструктивном апноэ дыхание во время сна неоднократно нарушается, из-за чего ночной отдых становится прерывистым. При этом человек может не замечать происходящего и считать, что спал всю ночь без пробуждений. Однако утром у него сохраняются сонливость и усталость, а в течение дня могут возникать сложности с концентрацией внимания.
«На обструктивное апноэ сна могут указывать регулярный громкий храп, пробуждения с ощущением нехватки воздуха, остановки дыхания во сне, которые замечает близкий человек, выраженная дневная сонливость и утренние головные боли. Опасность апноэ заключается не только в ухудшении качества сна: это состояние также связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии», — предупредила невролог.
Чтобы уменьшить утреннюю усталость, врач рекомендует в первую очередь наладить режим отдыха. Желательно ежедневно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, а также отводить на сон достаточное количество часов. Кроме того, за два-три часа до ночного отдыха стоит исключить кофеинсодержащие напитки и алкоголь, отказаться от интенсивных тренировок и тяжёлой пищи.
Ещё одна рекомендация — ограничить использование электронных устройств перед сном. По словам специалиста, примерно за час до отдыха лучше отложить телефон и другие гаджеты: свет экранов способен подавлять выработку мелатонина — гормона, участвующего в регулировании цикла сна и бодрствования. Это может затруднять засыпание.
Не менее важно подготовить спальню к ночному отдыху. В помещении следует поддерживать комфортную температуру, обеспечить темноту и тишину. Также необходимо позаботиться об удобстве кровати и подушки, отметила врач.
Если чувство усталости после пробуждения не проходит на протяжении двух недель, несмотря на соблюдение рекомендаций, необходимо проконсультироваться с неврологом или сомнологом. Не откладывать визит к специалисту следует и в том случае, если близкие замечают у человека остановки дыхания во сне либо он сам регулярно просыпается с ощущением нехватки воздуха, заключила Анфилова.