Невролог Панков заявил о пользе сна на боку

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Врач-невролог Максим Панков заявил, что сон в позе на боку полезен для здоровья, в частности, так можно уменьшить храп и изжогу.
«Сон на боку — самая популярная поза, поскольку она может уменьшить храп и изжогу, а также предотвратить боли в спине. Сон на спине — вторая по распространённости поза, она лучше всего подходит при болях в шее и заложенности носа. Но, если человеку комфортно спать на животе, это тоже вполне может быть нормой», — пояснил в беседе с RT врач.Кроме этого, он напомнил о необходимости спать в полной темноте в прохладном помещении с комфортной температурой, а также о важности соблюдения режима отдыха.
«Чтобы избежать переедания и чувства тяжести, здоровому человеку лучше ограничиться небольшой порцией блинов, не более 150-200 г с учётом начинки. Обычно это три-четыре штуки», — отметила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.
Ранее диетолог Ирина Бережная заявляла, что переедание блинов на наступающую в этот понедельник Масленицу может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и даже острые боли. Чтобы избежать этого, рекомендуется употреблять не более двух блинов три раза в неделю и есть их чуть остывшими.
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