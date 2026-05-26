Врач раскрыла главный симптом инсульта глаза
Офтальмолог Присцилла Хелено заявила, что инсульт глаза, возникающий из-за острых проблем с кровообращением, требует немедленной медицинской помощи. Об этом она сообщила в беседе с изданием Terra.
Хелено подчеркнула, что внезапная потеря зрения не должна оставаться без внимания. Она отметила, что даже если боль отсутствует, это состояние требует немедленной медицинской помощи. Врач пояснила, что иногда зрение может не исчезать полностью, а лишь сильно размываться, темнеть или покрываться пятнами перед глазами.
По мнению специалиста, риск развития этого заболевания возрастает у людей с гипертонией, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина в крови, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, курение увеличивает вероятность инсульта глаза, добавила она.
Читайте также: