Частые перекусы назвали вредными для здоровья
Нутрициолог и основатель школы здоровья «Ресурс» Марина Жигульская объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру».
Жигульская отметила, что перекусы не всегда вредны. Они могут быть полезны, например, при интенсивной физической нагрузке или при заболеваниях ЖКТ, требующих частого питания небольшими порциями. Однако проблема возникает, когда перекусы становятся привычным фоном для приема пищи.
Нутрициолог подчеркнула, что частые перекусы незаметно увеличивают общую калорийность рациона. Часто их не воспринимают как полноценную еду, хотя в сумме они могут приводить к избытку калорий.
Перекусы также нарушают естественный процесс насыщения. Особенно это касается ультрапереработанных продуктов, таких как сладости, выпечка и снеки, а также напитков с добавлением сахара. Эти продукты обладают высокой вкусовой привлекательностью и дают быстрый прилив энергии, но при этом не обеспечивают длительного чувства сытости. В результате голод возвращается быстрее, и человек снова начинает есть, добавила Жигульская.
Кроме того, регулярное питание каждые полтора-два часа не из-за голода, а по причине усталости, стресса или скуки приводит к снижению чувствительности как к голоду, так и к сытости. Это ухудшает контроль аппетита и увеличивает риск переедания в течение дня, предупредила специалист.
