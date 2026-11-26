Россиянам объяснили, можно ли заболеть из-за сквозняка и открытого окна
Врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, генеральный директор «Буарон» в России Ирина Никулина раскрыла, можно ли заболеть из-за сквозняка и открытого окна. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам специалиста, сквозняк сам по себе не является причиной ОРВИ, но длительное переохлаждение может ослабить организм и его способность сопротивляться инфекциям. При воздействии холода сосуды слизистых оболочек сужаются, что ухудшает их кровоснабжение и снижает активность ресничек мерцательного эпителия, которые обычно помогают очищать дыхательные пути от пыли, микроорганизмов и вирусов, пояснила она.
В результате охлаждения местные защитные механизмы ослабевают, что создаёт благоприятные условия для размножения вирусов, уже попавших в организм. Поэтому длительное пребывание на сквозняке может увеличить риск заражения инфекцией, отметила Никулина.
Врач добавила, что существует также явление, известное как «продуло». Долгое нахождение под потоком холодного воздуха может вызвать непроизвольное напряжение мышц, что иногда приводит к спазмам и скованности, усиливающимся при движении.
Однако отказываться от регулярного проветривания помещений не стоит. В закрытых пространствах постепенно накапливаются вирусные частицы, и обновление воздуха помогает снизить их концентрацию, уменьшая риск распространения инфекции. Зимой рекомендуется открывать окна настежь на 2-5 минут несколько раз в день и выходить из комнаты на время проветривания, заключила терапевт.
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