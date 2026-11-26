26 ноября 2026, 20:38

Врач Никулина: сквозняк не вызывает ОРВИ, но повышает риск инфекции

Фото: iStock/victorass88

Врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, генеральный директор «Буарон» в России Ирина Никулина раскрыла, можно ли заболеть из-за сквозняка и открытого окна. Об этом пишет «Газета.Ru».