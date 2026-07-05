Невролог раскрыла главных врагов здоровья мозга
Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, какие продукты и пищевые компоненты сильнее всего ухудшают когнитивные функции и память. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, на память и когнитивные функции влияет не конкретный продукт, а общий рацион. Она отметила, что здоровье мозга ухудшается при избыточном потреблении сладких напитков, кондитерских изделий, выпечки из белой муки, фастфуда, колбас и других переработанных мясных продуктов, а также при чрезмерном употреблении алкоголя. Невролог объяснила, что при таком питании мозг получает меньше необходимых веществ и хуже защищен от воспалений и сосудистых нарушений.
Избыток сахара и быстрых углеводов вреден для мозга не потому, что они напрямую ухудшают память, а потому, что вызывают резкие колебания уровня глюкозы и инсулина в крови. Это повышает риск хронического воспаления, набора лишнего веса и метаболических нарушений. Со временем это негативно сказывается на состоянии сосудов и, следовательно, на питании мозга, добавила Чудинская. Врач заключила, что из-за этого у человека снижаются концентрация внимания, скорость мышления и способность усваивать новую информацию.
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