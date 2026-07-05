Невролог раскрыла главных врагов здоровья мозга

05 июля 2026, 18:58

Невролог Чудинская: Здоровье мозга ухудшается, если в избытке есть сладкое

Фото: iStock/happy_lark

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, какие продукты и пищевые компоненты сильнее всего ухудшают когнитивные функции и память. Об этом пишет «Лента.ру».