Стало известно о скрытой опасности чая на пустой желудок

05 июля 2026, 16:05

Врач Умнов: чай натощак провоцирует изжогу и обостряет язву

Фото: Istock/mescioglu

Врач Александр Умнов рекомендовал не пить чай на голодный желудок. По его словам, активные вещества в составе напитка усиливают кислотообразование, что приводит к дискомфорту и может навредить при язве.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что танины в чёрном и зелёном чае раздражают слизистую желудка.

«На голодный желудок танины стимулируют выработку соляной кислоты, что может привести к дискомфорту, изжоге и даже обострению хронических заболеваний ЖКТ, таких как гастрит или язвенная болезнь. Кофеин, содержащийся в чае, является мощным стимулятором нервной системы и секреции желудочного сока. Кроме того, он обладает мочегонным эффектом», — заявил он.