Стало известно о скрытой опасности чая на пустой желудок
Врач Умнов: чай натощак провоцирует изжогу и обостряет язву
Врач Александр Умнов рекомендовал не пить чай на голодный желудок. По его словам, активные вещества в составе напитка усиливают кислотообразование, что приводит к дискомфорту и может навредить при язве.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что танины в чёрном и зелёном чае раздражают слизистую желудка.
«На голодный желудок танины стимулируют выработку соляной кислоты, что может привести к дискомфорту, изжоге и даже обострению хронических заболеваний ЖКТ, таких как гастрит или язвенная болезнь. Кофеин, содержащийся в чае, является мощным стимулятором нервной системы и секреции желудочного сока. Кроме того, он обладает мочегонным эффектом», — заявил он.Умнов добавил, что катехины зелёного чая тоже способны раздражать желудок в высокой концентрации. По словам врача, травяные чаи без кофеина (ромашка, иван-чай, мята) безопаснее, но тоже могут дать индивидуальную реакцию. Умнов рекомендовал утром сначала выпить стакан тёплой воды, затем позавтракать и только после этого пить чай.