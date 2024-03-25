Врач Неврюзина назвала неожиданные причины головной боли у детей

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Детский невролог высшей категории Галина Неврюзина заявила, что у детей может болеть голова из-за статичного долгого положения, а также при ярких внешних раздражителях.
По её словам, чаще всего такими ситуациями могут быть просмотр мультфильмов или игры в гаджетах.
Она добавила, что не допустить головных болей могут помочь активные игры или физические упражнения, живое общение, массаж и многие другие альтернативы пассивному отдыху у телеэкранов или с гаджетами.
Ранее врач-педиатр Наталия Корякина отмечала, что иммунитет детей напрямую зависит от их образа жизни.
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«Продолжительный просмотр мультфильмов, видеороликов, длительная игра в компьютерные игры приводит к переутомлению нервной системы и вызывает соответствующую ее реакцию в виде головной боли», — пояснила в беседе с Газета.ру Неврюзина.
Ранее врач-педиатр Наталия Корякина отмечала, что иммунитет детей напрямую зависит от их образа жизни.
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Мелисса Тимофеева