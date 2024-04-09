Невролог Царева объяснила природу кошмарных сновидений

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Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева заявила, что ночные кошмары могут снится в силу самых различных факторов, среди которых переживания и стресс.
«Есть психологические причины, которые чаще свойственны детям, когда кошмары появляются из-за избытка информации, конфликтных ситуаций или усталости. Взрослый может находиться в состоянии принятия какого-то важного решения, которое он откладывает. Переживая эту ситуацию, страхи, которые мешают ему, и провоцируют ночные кошмары», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
Кроме этого, на сон оказывают влияние физическое здоровье, алкоголь, принимаемые препараты, а также образ жизни и даже питание.
До этого диетолог Полина Журавлёва рассказала о полезных сезонных продуктах, которые можно собрать в лесу. К ним она отнесла сосновые шишки и черемшу. Первые, по её словам, обладают такими полезными элементами, как витамины B1, А и E, а также убихинон, кальций, калий, фосфор и магний.
«Сейчас сезон черемши. В ней столько микроэлементов и витаминов, что даже представить страшно, также она обладает дезинфицирующими свойствами», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёва.
А диетолог Елена Соломатина заявляла об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.
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