Ни капли в рот: кардиолог рассказал, чем грозит накопительный эффект от спиртного

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Употребление алкоголя на постоянной основе от него может серьезно навредить здоровью. Об опасности накопительного эффекта спиртного рассказал профессор, врач-кардиолог, руководитель лаборатории Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в беседе с «КП».
Врач отметил, что по результатам множественных исследований можно сделать вывод об опасности накопительного эффекта при частом употреблении алкоголя.
В заключении эксперт призвал проводить время без спиртных напитков — восстановиться после зимы помогут прогулки на свежем воздухе и рацион, содержащий в себе большое количество овощей фруктов.
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«Даже если ты в течение недели не пьешь, а потом на выходных – употребляешь. Особенно это опасно для людей, у которых уже есть заболевания сердца, почек, печени. Для них алкогольная нагрузка и вовсе может быть критичной», — предупредил Мамедов.
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Алина Юрчак