В Подмосковье проверку на наркотики прошли более 51 тысячи подростков

“Человеческий глаз – весьма сложный механизм, позволяющий ощутить всю красоту окружающего мира. Благодаря зрению мы способны различать множество цветов и оттенков, оценить положение предметов в пространстве и самим перемещаться в нём. На мастер-классе мы рассказываем, как устроен глаз и когда срочно требуется помощь специалистов, ученики знакомятся со спецификой работы офтальмолога и могут примерить ее на себя. Это хорошая возможность для тех ребят, кто уже решил выбрать профессию врача, но еще не определился со специальностью”, — рассказал преподаватель Медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, врач-офтальмолог, аспирант кафедры офтальмологии и оптометрии ФУВ МОНИКИ им. Владимирского Сергей Халдеев.