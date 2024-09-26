В Подмосковье проверку на наркотики прошли более 51 тысячи подростков

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Свыше 51 тысячи подмосковных школьников и студентов прошли с начала текущего года профилактические медицинские осмотры, направленные на выявление употребления наркотиков и психотропных средств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отмечается, что такие осмотры проводятся при строгом соблюдении принципов добровольности и конфиденциальности, результаты проверок не разглашаются.«Эти медосмотры помогают выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено свыше 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тыс. — среди школьников и более 5,3 тыс. — среди студентов», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин.
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